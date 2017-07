Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Die Meldung zu einem Wohnungsbrand an der Frutigenstrasse in Thun ging bei der Kantonspolizei Bern am frühen Dienstagmorgen ein. Die umgehend ausgerückten Angehörigen der Feuerwehr Thun konnten das Feuer, das gemäss aktuellen Erkenntnissen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Nichtsdestotrotz sind aufgrund des Brandes und des Rauchs zwei übereinanderliegende Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Mehrere Personen, die sich im Gebäude aufhielten, wurden vorsorglich evakuiert. Die meisten von ihnen konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Für die Bewohner, deren Wohnungen durch den Brand zerstört wurden, konnten Unterkunftslösungen gefunden werden. Während der Löscharbeiten war die Frutigenstrasse zunächst für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt, anschliessend konnte der Verkehr wechselseitig passieren. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pd) (Bernerzeitung.ch/Newsnet)