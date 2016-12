Fragile Texte, fragile Songs

Spiderman, Lametta in allen Längen und Farben, Kunstblumen, Dürers betende Hände im Riesenrückspiegel, E.T.-Büste, Hase, Schildkröte und Co., ein Kabel­gewirr: Auf der Bühne im Café Mokka in Thun regiert die Kunstanarchie.

Im Namen der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern standen am Mittwochabend Angela Falk und Barbara Morawec auf dieser Bühne. Sie erinnerten sich, dass sie mit ihrem Vorhaben, im Rahmen der Aktion «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» einen Anlass zu organisieren, beim mittlerweile verstorbenen Pädu Anliker auf offene Ohren gestossen waren.

«Bild. Macht. Mensch: Rollensichten» heisst das Thema dieses Jahr, und überall in der Schweiz gibt es entsprechende Anlässe. Im Berner Oberland gilt es Vista, die Fachstelle Opferhilfe bei sexueller und häuslicher Gewalt, bekannter zu machen.

Die Thuner Organisatorinnen wählten Kunst als Medium. Nadja Stoller, keine Unbekannte im Café Mokka, sang ihre zarten und doch starken Songs von Sternen und Strassen, vom Träumen und vom Geerdetsein, angekündigt als «Female Dream Pop Songs».

Schreiben hilft

Mit Anja Flieder stand zudem eine junge Frau auf der Bühne, die als Kind selber Opfer von Gewalt, auch sexueller Gewalt, gewesen ist. Sie las aus ihrem Buch «Nicht verrückt, nur deplatziert» vor. Was sie genau in ihrer Westberliner Familie erlebt hat, beschrieb sie nicht, aber es muss so gravierend gewesen sein, dass es tiefe Wunden hinterliess. So, dass sie die Familie als Überwachungsstaat bezeichnete und mit DDR-Zuständen verglich.

Schreiben hilft ihr, Wunden zu heilen, und sie schreibt in einer behutsamen, lyrischen Prosa, in kleinen Kapiteln. «Und der Himmel weint» heisst eines davon. «Der Himmel weint immer dann, wenn ein Kind das Leben als Strafe empfindet», schreibt sie. Sie musste für ihren Heilungsprozess erst lernen, den eigenen Gefühlen und Bildern zu vertrauen.

(Berner Zeitung)