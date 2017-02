Forstwart hat Glück im Unglück

Glück im Unglück für einen Forstwart in Thun: Am 18. Feb­ruar 1867 verunglückte Bannwart Graf beim Holzhauen an der Lauenen. «Er kam unter eine fallende Tanne und wurde für tot unter derselben hervorgezogen», berichtete das «Thuner Blatt» zwei Tage später. «Glücklicherweise lebte er aber noch, hatte jedoch schwere Verletzungen er­litten.»

Was vor 150 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

2.2.1867 Ein Fortbildungsschüler ruft seine Mitschüler auf, die letzten November von einigen gemeinnützigen Männern gegründete Schule mit grösserem Eifer zu besuchen. Der anfangs starke Besuch der 84 angemeldeten Jünglinge scheint auf bedenkliche Weise abzunehmen.

2.2.1867 Kunstverein. Statt am 3. am 10. Februar, sonst wie sonst. Der Vorstand.

6.2.1867 Der Bundesrat hat das Militärdepartement ermächtigt, die Pläne und Devisen der in einem Dependenzgebäude der neuen Kaserne in dem ehemaligen Hürner-Haus zu errichtenden Soldaten- und Offizierskantine entwerfen zu lassen.

6.2.1867 Lebensmittelpreise in Thun. Anken in Ballen à 1 Pfd. Fr. –.80 bis –.85. Kartoffeln per Zentner 4.– bis 4.50. 9 bis 10 Eier für 60 Cts.

6.2.1867 Im Grossen Rat wird dem Naturalisationsgesuch des in Frankfurt a. M. wohnenden Bankiers Sulzbach, der eine jährliche Rente von 40 000 Gulden besitzt und welchem die Stadt Thun das Ortsbürgerrecht zugesichert hat, mit 126 gegen 14 Stimmen entsprochen.

9.2.1867 Der letzte Woche abgehaltene Militärball hat einen Einnahmeüberschuss von Fr. 150 ergeben, welche Summe, wie man hört, der Winkelriedstiftung zukommen soll.

9.2.1867 Die Gemeinde Thun lieferte dem Staat 1868 ab: an Grundsteuern Fr. 7599.47, an Capitalsteuern 7854.74 und an Einkommenssteuern 12 773.51, total Fr. 28 227.72. Dagegen bezog die Gemeinde vom Staat an Notarmenbeiträgen Fr. 2588.10 und an Beiträgen an die Schule und Lehrer 12 960.00, also total Fr. 15 548.10. Nicht gerechnet sind Beiträge an Strassenbauten und Unterhalt, Schulhausbauten etc.

9.2.1867 Die letzte Hauptversammlung der Casinogesellschaft hat beschlossen, dass aus den zur Zirkulation geeigneten Journalen, wenn sie 3 Wochen im Lesezimmer aufgelegen haben, ein Lesezirkel errichtet werde.

9.2.1867 Mein Kommissions­büro befindet sich nun im Hause der Jungfer Elise Gerber, Wirtschaft zur Sonne an der Hauptgasse, im Plainpied. R. Jost.

13.2.1867 Zum Verkaufen wegen Veränderung ein ausgezeichnet guter, doppelter Zuckerbäckerofen, so gut wie neu, dienlich in ein Hotel, bei W. Nöthinger, Restaurant de l’Union in Thun.

13.2.1867 H. Jacobi in Thun empfiehlt seine schöne Auswahl an ganz neuen Pianinos zum Verkaufen oder Ausleihen und garantiert für deren Solidität.

13.2.1867 Die Errichtung einer Speisewirtschaft bei der neuen Kaserne in Thun wird von Regierungsrat gestattet.

13.2.1867 Casino Thun. Nächsten Freitag, den 15. d. Abends 7½ Uhr, findet die erste gesellige Abendunterhaltung statt, wozu die HH. Mitglieder mit ihren Damen von dem dazu bestellten Komitee höflich eingeladen sind.

16.2.1867 Einzeichnung der Waschen für die Gemeinde Thun künftigen Montag bei folgenden Aufsehern: Für die Waschhäuser: 1) Beim Lauitor bei S. Engemann, Schuhmacher. 2) Beim Rathaus bei Frau Krebser. 3) Beim Schwäbistor bei S. Schenkel, Silberschmied. 4) Im Bälliz bei Gottl. Müller, Wagner.

20.2.1867 Rud. Immer-Gerber, Lampiste an der Hauptgasse Nr. 92 in Thun, heilt fortwährend Rheumakranke mit dem von ihm neu erfundenen, tragbaren Dampfapparat. Zeugnisse der Herren Ärzte sowie von Patienten liegen vor.

20.2.1867 Donnerstag, den 21. Februar, Hausräuche und Tanz zu Metzgern, wozu höflichst einladet C. Schneider, Wirt.

23.2.1867 Jeden Sonntag werden an der Lauenen im Saal des Herrn Kräuchi nachmittags um halb 3 Uhr und abends 7 Uhr religiöse Vorträge gehalten von Missionaren der evangelischen Gemeinschaft von Nordamerika.

23.2.1867 Von «Bern» wird die Verordnung des Gemeinderates von Thun über die Benützung des öffentlichen Schlachthauses genehmigt und dem Herrn Gottlieb Buchhofer gestattet, sein Vieh auch weiterhin in seinem Privatlokal zu schlachten. Die weitergehenden Begehren Buchhofers und anderer Metzger werden abgewiesen.

23.2.1867 Die Äusseren Schleusen in Thun werden von nun an jeweilen auch wieder am Mittwoch geöffnet.

27.2.1867 Als Mitglieder des ­Gemeinderates am Platz der HH. Fürsprech Zyro und Gottl. Bühlmann wurden die HH. Hänni, Gemeindekassier, und Dr. Kaufmann gewählt.

27.2.1867 Unterzeichneter empfiehlt hiermit seine kürzlich eröffnete Spezerei- und Farb­warenhandlung. Hauptsächlich macht er auf sein wohlassortiertes Lager von Firnissen, Pinseln und Ölfarben für Künstler und Flachmaler aufmerksam. Ch. Dapples, gegenüber dem Gasthaus zu Schmieden.

Quelle: Stadtarchiv Thun. (mbs)