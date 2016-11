First Responders und Samariter gehen im Oberland Hand in Hand

«Immer mehr freiwillige Sani­täter, Feuerwehrleute und Mitarbeitende in medizinischen Berufen bieten ihre Hilfe als First Responders an.» Shila Jampen, Rettungssanitäterin und Dozentin, ist am gut besuchten Ausbildungstag im Spital Interlaken ­zufrieden.

«Das Netzwerk ist gerade in den Talschaften besonders wichtig, kann doch die Anfahrt für die Rettungsdienste je nach Strecke und Verkehrsaufkommen einige Zeit in Anspruch nehmen. Da zählt jede Minute, die wir als Retter auf freiwillige Hilfe angewiesen sind.»

Umfangreicher Stoff

Siebzehn motivierte Freiwillige lassen sich an diesem Tag in Theorie und Praxis auf ihre Aufgabe als First Responders vor­bereiten. Hauptthemen des umfangreichen Stoffs bilden die medizinischen Sofortmassnahmen bei einem Herzstillstand durch Herzmassage und künstliche Beatmung. Geübt wird weiter die Anwendung eines AED-Gerätes für eine externe Defibrillation. Im Kanton Bern sind rund 250 dieser Geräte an öffentlich zugänglichen Sandorten einsatz­bereit.

Minuten entscheiden

«Mit jedem freiwilligen Ersthelfer, den wir ausbilden dürfen, wächst die Chance, dass durch rechtzeitiges Anwenden von gezielter Soforthilfe Patienten, die von einer Herzkrise überrascht werden, überleben können», erklärt Jampen, die selber Rettungssanitäterin beim Spital Interlaken ist. «In unseren Grundkursen erhalten die First Responders das nötige Rüstzeug dafür, die entscheidenden Minuten, bis die Ambulanz eintrifft, zu überbrücken.»

Einer der Kursteilnehmer ist Patrick Müller aus Wengen. «Das Lauterbrunnental und mein Wohnort Wengen sind zeitlich recht weit vom Rettungsstützpunkt Interlaken entfernt», sagt er und fügt an: «Die Soforthilfe vor Ort entscheidet hier über ­Leben und Tod.» Als Feuerwehrmann wisse er, dass jede Minute zähle. «Oft bin ich bei den Ersten, die bei einem Patienten ankommen. Ich möchte deshalb über das nötige aktuelle Wissen ver­fügen», sagt Müller.

Einziger First Responder

Im Winter ist er als Pistenfahrer unterwegs, im Sommer arbeitet er als Zimmermann und Dachdecker. Noch ist er der einzige First Responder im Ort. «Ich werde versuchen, meine Feuerwehrkameraden für diese Aufgabe zu motivieren», sagt Patrick Müller. Die Feuerwehr ist mit rund 80 Helfern die grösste Rettungsorganisation im Dorf Wengen mit seinen 1200 Einwohnern und über 10'000 Feriengästen im Winter.

«Ich werde versuchen, meine Feuerwehrkameraden für diese Aufgabe zu motivieren.»Patrick Müller, Kursteilnehmer

Ergänzung zum Pflegeberuf

«Ich bin mit dem Rettungswesen aufgewachsen. Meine Eltern haben im Grindelwaldtal über Jahrzehnte mit ihrem Ambulanzfahrzeug den Transport nach Inter­laken sichergestellt», sagt Claudia Kicza aus Grindelwald. «Für mich als Pflegefachfrau im Spital Interlaken und aktive Samariterin ist klar, dass ich mich in das ­effiziente Alarmierungssystem einbinden lasse.»

Anfänge im Haslital

Martin Hofer, Leiter des Rettungsdienstes beim Spital Interlaken, erinnert sich an die Anfänge der First-Responders-Bewegung, welche Ende September in der Gründung des kantonalen First-Responders-Vereins gipfelte (wir berichteten, s. Infobox). «Mit einer Initiative eines Innertkirchler Hausarztes hat vor rund fünfzehn Jahren die freiwillige Soforthilfe im Haslital begonnen», sagt Hofer.

«Als Hausarzt war er für den medizinischen Notfalldienst verantwortlich und schulte eine Gruppe von Laien, die bereit war, im Grimsel- und im Sustengebiet erste Soforthilfe zu leisten. Unterstützung fand er bei den Kraftwerken Oberhasli KWO», erklärt Martin Hofer.

«Mit einer Initiative des Innerkirchner Hausarztes hat vor rund fünfzehn Jahren die freiwillige Soforthilfe im Haslital begonnen»Martin Hofer, Leiter Rettungsdienst Spital Interlaken

Eine Gruppe von freiwilligen Sanitätern vom Hasliberg meldete im Jahr 2008 beim Rettungsdienst des Spitals FMI ebenfalls Interesse an einer Ausbildung an. Ziel beider Organisationen war eine schnellere Erstversorgung in den distanzmässig abgelegenen Gebieten. «Heute engagieren sich im Oberhasli 38 gut ausge­bildete Personen als First Responders. Viele von ihnen sind Mitglieder der örtlichen Samaritervereine und haben dadurch Zugang zu Sanitäts- und Rettungsmaterial. Sie kennen die Standorte der AED-Geräte bestens», sagt Stefan Franzen, Rettungssanitäter und Ambulanzfahrer aus Meiringen.

Generell wichtig sei die Einbindung der Feuerwehren, sagt er. Sie verfügten über motivierte, gut ausgebildete Mannschaften samt den nötigen medizinischen Geräten, die auf ihren Einsatzfahrzeugen bereitstünden. (Thuner Tagblatt)