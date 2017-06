Familien-Festival neu mit Fitness-Programm für die Kleinsten

Auch dieses Jahr gastiert das Kinderland-Open-Air auf der Lindermatte in Thun. «Beim Angebot ist für jede Familie die richtige Aktivität dabei», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung im Hinblick auf das kommende Wochenende.

Kinder haben die Möglichkeit, Jamadu oder Flubi – den Maskottchen von Sponsor und Veranstalter – die Hand zu schütteln und ein Foto zu machen. Springen auf der Hüpfburg gehört genauso dazu wie Geschicklichkeitsspiele, Basteln, Kinderschminken.

Bunter Künstlerreigen

Bei Künstlern wie Linard Bardill, Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli, Märchentante Barbara Burren, Ueli Schmezer oder Marius & die Jagdkapelle kommen natürlich Zuhören, Tanzen und Mitsingen nicht zu kurz.

Das Kinderland-Open-Air ist ein Festival, das durch die ganze Schweiz tourt, heuer bereits zum vierzehnten Mal. Thun ist dieses Jahr der einzige Standort, an dem Familiencamping mit Abendprogramm wie einem Lagerfeuer, einer Kinderdisco, einem Open-Air-Kino und einer Gutenacht­geschichte sowie einem Aufwachprogramm angeboten wird.

Kraftakt Kids-Programm

Erstmals sind in Thun dieses Jahr die Fitnessinstruktoren und -instruktorinnen des Vereins Kraftakt mit am Start. «Die kleinen Gäste gehen auf eine sportliche, spielerische Reise und entdecken so die Welt der Bewegung», schreiben die Open-Air-Veranstalter.

Ein Sporttanz, der jeweils am Anfang und am Ende des Programms kommt, soll Kinder und ihre Begleiter und Begleiterinnen motivieren und zur Bewegung anregen.

Ferner bietet der Verein Kraftakt Aktivitäten wie Seilspringen, Stehaufmännchen, Ringhüpfen und mehr an. «Einige brauchen Muskelkraft, andere fördern die Schnelligkeit – doch alle dieser Elemente bereiten Spass und bringen die Kinder ins Schwitzen», versprechen die Verantwortlichen. (Thuner Tagblatt)