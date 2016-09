Fahrradkurse für Migranten in Thun ein Erfolg

Fahrradkurse stossen bei Migrantinnen und Migranten in Thun auf Interesse. Im September haben 16 Erwachsene an einem Kurs teilgenommen. Weitere Kurse für nächstes Jahr sind bereits in Planung.

«Das Angebot stiess bei den Migrantinnen und Migranten auf reges Interesse, was uns sehr freut», wird der Thuner Gemeinderat Roman Gimmel in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwoch zitiert. Bereits hätten sich weitere Interessenten gemeldet.

Durchgeführt wurde der Fahrradkurs im September vom Verein Pro Velo Region Thun zusammen mit dem Kompetenzzentrum Integration Thun. Ziel der Kurse ist es, die Integration zu fördern und gleichzeitig auch etwas für die Sicherheit im Strassenverkehr zu tun.

An sechs Abenden wurde auf einem Schulhausplatz das Velofahren geübt. Zudem erhielten die Teilnehmer auch Verkehrskundeunterricht. Zum Abschluss stand eine Ausfahrt auf dem Programm.

Kanton will keine Kurse anbieten

Was in Thun Realität ist, wird auf kantonaler Ebene noch diskutiert. Die Grüne Grossrätin Maria Iannino Gerber forderte jüngst, dass Asylsuchende im Kanton Bern unentgeltlich Schwimmen und Velofahren lernen können.

Die Regierung sieht allerdings keinen Handlungsbedarf und verweist auf die Asylsozialhilfezentren, die solche Kurse in eigener Regie anbieten können. Auch Pro Velo biete Kurse an, beschied der Regierungsrat Iannino Gerber Anfang Woche. Der Grosse Rat wird über den Vorstoss entscheiden. (tag/sda)