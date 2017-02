Es gibt keine weiteren Parkplätze

Seit die kantonale Verwaltung vor mittlerweile sieben Jahren an die Scheibenstrasse in Thun gezogen ist, gab die Parkplatzsituation immer mal wieder zu reden. Über mehrere Gebäude verteilt, befinden sich vor Ort unter an­derem das Zivilstandsamt, das Ausweiszentrum, aber auch das Regionalgericht, das Regierungsstatthalteramt, die Schlichtungsbehörde oder die kantonale Erziehungsberatung. Menschen aus dem ganzen Berner Oberland müssen nach Thun reisen, wenn sie einen der Dienste in Anspruch nehmen wollen oder müssen.

Diese «Zentralisierungsmassnahme, die der Bevölkerung aus den ländlichen Regionen aufgebrummt wurde», sei mit grossem Aufwand verbunden und sollte daher «nicht noch zusätzlich mit knappen Parkplatzbedingungen erschwert werden», findet Thomas Knutti.

Der SVP-Grossrat aus Weissenburg reichte im vergangenen August eine Motion ein, in der er den Regierungsrat aufforderte, die Situation für Autos zu verbessern und dafür zu sorgen, «dass die Anzahl Kurzzeitparkplätze erweitert wird».

Tiefgarage nicht einsetzbar

Kürzlich hat der Regierungsrat den Vorstoss nun beantwortet. Obwohl der Kanton keinen einzigen eigenen Besucherparkplatz beim Verwaltungsgebäude an der Scheibenstrasse 11 hat, «besteht kein Handlungsbedarf», wie die Regierung in ihrer Antwort auf die Motion schreibt.

Sie nennt dafür mehrere Gründe: Die Gebäude seien zentral gelegen und vom Bahnhof aus zu Fuss oder mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar. Mit dem neuen öffentlichen Parking bei der Überbauung Rexmax seien zudem unlängst weitere Parkiermöglichkeiten in der Nähe hinzugekommen.

Bezüglich der Parkplätze, die sich im Kellergeschoss der Immobilie an der Scheibenstrasse 11 befinden, hält der Regierungsrat fest, dass «das Sicherheitskonzept des Gebäudes keine öffent­liche Nutzung der Tiefgarage zulässt». Diese Parkplätze würden in erster Linie für Dienstfahrzeuge genutzt.

Zu guter Letzt weist die Regierung darauf hin, dass der Kanton als Mieter gar nicht selbst über die Erstellung neuer Parkplätze auf dem Areal entscheiden könne. Die Liegenschaft mit der Nummer 11 gehört einem Immobilienfonds der Credit Suisse AG.

Zuwachs vor einem Jahr

Im Herbst 2015 hatte die Stadt Thun im Zuge der Umgestaltung des Eingangsbereichs der Scheibenstrasse vor dem Verwaltungsgebäude zehn neue öf­fentliche Parkplätze markiert. Wegen der Beschwerde eines Anwohners begann die Bewirtschaftung erst im März 2016. Die neuen Parkplätze an und für sich waren aber durch die Überbauungsordnung und das bewilligte Strassenprojekt längst rechtsgültig.

Insgesamt befinden sich vor und neben dem Gebäude der kantonalen Verwaltung aktuell 18 Parkplätze. Gemäss der Antwort auf die Motion Knutti sind weitere 24 Parkplätze «in kurzer Fussdistanz erreichbar». (Thuner Tagblatt)