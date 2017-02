Erstmals kann die Gemeinde eine Miss ehren

Begleitet von fünf Gemeinderatsmitgliedern begrüsste Gemeindepräsident Gerhard Beindorff (FDP) im Gemeindehaus acht erfolgreiche Töchter und Söhne Hilterfingens. Er sei gewissermassen Stammgast bei der Sportlerehrung, begrüsste Beindorff Laurin Gerber. Dieser erkämpfte sich bei den Schweizer Meisterschaften im Rhönrad in den drei Disziplinen Spirale, Sprung und Gerade jeweils den 1. Rang. Sein älterer Bruder Severin Gerber erzielte im wahrsten Sinn des Wortes im Bogenschiessen die Goldmedaille.

Hartes Training

Lisa Thönen ist eine erfolgreiche Seglerin. Nach der Silbermedaille 2015 konzentrierten sie und das Team mit Alain Stettler, Silvan Zuppiger, Lionel Rupp und Martin Fischer sich auf die SM Dolphin-Klasse 2016, die auf dem Thunersee stattfand. Den Sieg erklärte Thönen mit dem intensiven Training und, dass es natürlich ein kleiner Vorteil sei, Wind und Strömung vor Ort zu kennen. Ihr Bruder Moritz Thönen, der mit dem Snowboard bei den Schweizer Meisterschaften den 1. Rang Slopestyle und den 3. Rang Big Air erzielt hat, konnte dem Anlass nicht beiwohnen, weil am Trainingslager in Flachau (A) teilnimmt.

«Es war ein be­sonderes Erlebnis, durch die grosse Zuschauerschar zu laufen und von ihr angespornt zu werden.»



Lea Stettler

Siri Nyfeler ist OL-Läuferin und wurde in der SM Mitteldistanz und im internationalen Juniorenweltcup jeweils Zweite. Sie trainiert oft bei den All Blacks Thun mit der Strassenläuferin Lea Stettler. Diese erlief sich bei den SM 10 Kilometer in Saint-Maurice VS den 3. Rang. «Es war ein besonderes Erlebnis, durch die grosse Zuschauerschar zu laufen und von ihr angespornt zu werden», sagte sie. In diesem Jahr möchte sie natürlich wieder aufs Podest, und das Traumziel wäre für sie die Teilnahme an einer EM.

Das Bundesministerium Berlin veranstaltete einen Wettbewerb zur Kostensenkung bei der Reinigung und Desinfektion von OP-Instrumenten. Martin Gut hat sein Konzept eingereicht und damit den Innovationspreis 2016 «Innovation schafft Vorsprung» gewonnen. Das System ist in der Spital STS AG bereits in Betrieb.

Gegen die Armut

Mit Rahel Stirnimann, Miss Africa Deutschschweiz, wurde erstmals eine Miss geehrt. Anhand von Bildern stellte sie sich und ihr Heimatland Äthiopien vor. Seit anderthalb Jahren lebt sie mit ihrem Ehemann in der Schweiz. Sie vermisse etwas die äthiopische Küche und auch die heimatliche Kultur. Aber sie habe sich schon ein wenig an Fondue und Raclette gewöhnt, zudem den Niesen und das Stockhorn bestiegen. Ihr grösstes Anliegen sei jedoch, in der Schweiz das Klischee ihrer Heimat, Armut, abzubauen, erklärte sie.



Die Geehrten:Laurin Gerber (Rhönrad), Severin Gerber (Bogenschiessen), Lea Stettler (Laufsport), Lisa Thönen (Segeln), Moritz Thönen (Snowboard), Martin Gut (Dt. Innovationspreis), Rahel Stirnimann (Miss Africa Deutschschweiz). (Berner Zeitung)