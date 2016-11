Erfolg mit freien Wahlen

«Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ehrt mich», sagte Peter Aebischer (parteilos), der neu gewählte Gemeindepräsident von Gurzelen. Bei den freien Wahlen hat er am Sonntag 12 Stimmen erhalten. Damit lag Aebischer nach Simon Knecht (25 Stimmen) an zweiter Stelle. Knecht, ebenfalls ­parteilos, wurde Anfang November bereits in stiller Wahl als Gemeinderat gewählt.

Das Amt als Gemeindepräsident habe Knecht aus beruflichen und familiären Gründen nicht annehmen können, war aus der Gemeindeverwaltung zu vernehmen. Knecht war gestern für eine persönliche Stellungnahme nicht erreichbar.

Als Gemeinderat bereits erfahren

Als Projektleiter und dreifacher Familienvater steht der 44-jährige Peter Aebischer jetzt vor neuen Herausforderungen. Weil er bereits während knapp acht Jahren als Gemeinderat und neben Erika Kaufmann zwei Jahre als Vizegemeindepräsident tätig war, weiss er, worauf er sich mit seiner Zusage eingelassen hat: «Ich will mich für die Zukunft der Gemeinde und für die Bürgerinnen und Bürger ­einsetzen», erklärte Aebischer gestern.

Nun ist der Gemeinderat komplett

Mit Daniel Berger, parteilos, konnte der letzte freie Sitz im Gemeinderat besetzt werden. Wie Aebischer war auch er, mit 7 Stimmen, an zweiter Stelle auf der Liste. Gegenüber dieser ­Zeitung berichtete Berger, er wolle sich für die Gemeinde und die Bürger einsetzen und sei deshalb für das neue Amt guter Dinge. Erwin Schneider, mit 12 Stimmen der Wahlsieger, hat das Amt als Gemeinderat nicht angenommen. Zu den Gründen wollte er gegenüber dieser ­Zeitung keinen Kommentar ­abgeben. Somit ist der Gemeinderat derat von Gurzelen mit Peter Aebischer, Daniel Berger, ­Dori Fischer, Stefan Hänni und Simon Knecht wieder ­komplett.

Kaufmann und Verwaltung erleichtert

Die scheidende Gemeindepräsidentin Erika Kaufmann und die Mitglieder der Verwaltung zeigten sich erfreut über das Ergebnis. Die Stimmberechtigten haben auf insgesamt 159 eingelegten Wahlzetteln jeweils ihre persönlichen Favoriten gewählt. Für das Gemeindepräsidium haben 34 Frauen und Männer zwischen einer und 25 Stimmen erhalten. Für den Sitz im Gemeinderat erhielten 63 wählbare Personen zwischen einer und 12 Stimmen. Für die Gemeindebetriebskommission sind, neben Christoph Schindler, der bereits still wiedergewählt wurde, neu Urs Künzi mit 24, David Fischer mit 21, Kurt Gardi mit 14 und Urs Hadorn mit 14 Stimmen gewählt. Alle vier haben die Wahl ange­nommen.

