Energiewende spaltet die Gemüter

Energiewende: «Die Schweiz kann eine Vorreiterrolle übernehmen»

Die Schweiz hat beste natürliche Voraussetzungen und könnte ein Musterland in Sachen nachhaltiger Energieerzeugung werden. Diese These vertrat ETH-Professor und Unternehmer Anton Gunzinger in Thun.

«Die nächsten Generationen sind meine Enkel.» So umschrieb ETH-Professor und Unternehmer Anton Gunzinger seine Denkweise und sein jahrelanges Engagement für eine erfolgreiche Energiewende.



Mit seinem Vortrag im Vorfeld des Podiumsgesprächs in Thun zum Thema «Energiewende mit Zukunft» zeigte er auf, wie die Schweiz mit Sonne, Wasser, Biomasse und Wind viel Geld verdienen und die Umwelt schützen kann.



«Wenn alle Menschen so viel Energie verbrauchen würden wie wir, bräuchte es drei bis vier Erden, um die Nachfrage zu befriedigen», hielt er fest. Heute würden in der Schweiz rund 25 Milliarden Franken für Energie ausgegeben, im Jahr 2035 dürften es mehr als 37 Milliarden sein, wenn sich nicht viel ändere.«Mit einer schlauen Strategie hätten wir die Möglichkeit, Jahr für Jahr rund 22 Milliarden Franken zu sparen und überdies noch zukunftsträchtige Arbeitsplätze zu schaffen», erläuterte der promovierte Elektroingenieur.



Seine Berechnungen, die er auch im Buch «Kraftwerk Schweiz – Plädoyer für eine Energiewende mit Zukunft» niedergeschrieben hat, zeigten auf, dass die Schweiz ohne Atomstrom auskommen, dafür mit erneuerbarer Energie in grossen Schritten das fossile Zeitalter verlassen könne.



«Wenn wir genau hinsehen, ist Strom heute günstiger als Öl, zudem fällt auch die CO2-Bilanz um ein Mehrfaches besser aus», sagte er. Und weiter: «Wenn wir von Dichtestress sprechen, müssen wir die Einwanderung von Autos begrenzen, denn ein Auto benötigt sechsmal mehr Fläche als ein Mensch.»



Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende sah Gunzinger in der Einführung einer Vollkostenrechnung für Gemeingüter wie Erdöl, Luft oder öffentlichen Raum. Der Liter Benzin müsste demnach rund zehn Franken kosten.



Plädoyer für Sonnenenergie



Anton Gunzinger plädierte denn auch vorab für das Nutzen der Sonnenenergie. «Mit einer Fotovoltaikanlage kann jeder sein eigner Ölscheich sein.»



Für die Kernenergie hatte der Redner nicht viel übrig. «Je mehr produziert wird, umso teuer wird der Atomstrom», meinte er. Gerade mit Blick auf das Entsorgen der Abfälle. Dies werde langfristig ein finanzielles Desaster. «Ohne Bad Bank werden Stromkonzerne in den Konkurs gehen», prognostizierte Gunzinger.



Der Professor zeigte sich überzeugt, dass die Schweiz erneuerbare Energien zu einhundert Prozent finanzieren kann. «Und das Geld bleibt erst noch in der Schweiz», sagte er. sku