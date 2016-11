Eltern haben Angst um ihre Kinder

Es sind unruhige Tage für Wilhelm Balmer. Der Gemeindepräsident von Horrenbach-Buchen hat von seinen Bürgern einen Auftrag gefasst. Rund zwei Dutzend haben eine Gemeindeinitiative unterschrieben, 18 Stimm­berechtigte (10 Prozent) wären dazu nötig gewesen. Die Initianten fordern, dass die Reuststrasse im Bereich Reust-Keistli sicherer gemacht wird. «Wie genau, das ist uns überlassen», sagt Gemeindepräsident Balmer.

Im Frühling an der GV?

Bereits kurz nach Eingang der Initiative hat er gemeinsam mit einem Experten der Kantonspolizei eine Begehung der Reuststrasse durchgeführt und mögliche Massnahmen diskutiert. Denkbar sind punktuell Leitplanken. «In den nächsten Wochen werden noch andere Amtsstellen involviert», führt Balmer aus. Ziel sei es, den Bürgern an der Gemeindeversammlung vom Frühling mögliche Massnahmen zu präsentieren und den dafür nötigen Kredit genehmigen zu lassen – wie in der Initiative verlangt.

«Wir hoffen, dass wir bis nächsten Herbst den Forderungen in der Initiative entsprechen können», sagt Balmer, schiebt aber nach: «Bis jetzt war die Reuststrasse nicht für ein hohes Unfallrisiko bekannt.» Nichtsdestotrotz nehme der ­Gemeinderat von Horrenbach-Buchen das Anliegen ernst und wolle es rasch angehen. «Wenn Kinder im Spiel sind, wird es schnell emotional», sagt Balmer, der die Angst der Eltern durchaus nachvollziehen kann. «Stellenweise fällt das Gelände neben der Strasse tatsächlich sehr steil ab.»

Die Schulbusroute musste angepasst und über die Reuststrasse geführt werden, weil ein Kind aus diesem Gebiet eingeschult wurde. «Es gab mehrere Optionen», sagt Hombergs Gemeindepräsident Andreas Wittwer. Homberg ist Sitzgemeinde der Schule im linken Zulgtal und deshalb für Entscheide im Schulwesen wie die Verlegung der Schulbusroute zuständig.

Wird die Route angepasst?

Im Sommer habe man die Eltern an einer Infoveranstaltung über die Varianten sowie das weitere Vorgehen ins Bild gesetzt, sagt Wittwer. Dabei habe es keine grossen Einwände gegeben. «Wir sind deshalb nun etwas überrascht.» Der Gemeinderat von Homberg werde sich der Sache aber zügig annehmen. Bereits morgen Mittwoch hat die Gemeinde zu einem runden Tisch unter dem Vorsitz von Regierungsstatthalter Marc Fritschi geladen.

In den nächsten Tagen steht in Homberg zudem ein Besuch von Vertretern der Kantonspolizei an. «Anschliessend werden wir die Angelegenheit im Rat besprechen, einen Entscheid über die nähere Zukunft fällen und die Eltern informieren», verspricht Wittwer. In welche Richtung es gehen könnte, kann Wittwer indes noch nicht sagen. «Wir sind ein Gremium und entscheiden gemeinsam.» Aber klar sei, dass eine Anpassung der Schulbusroute eine der Möglichkeiten sei.

Vonseiten der Eltern wollte sich vor dem runden Tisch niemand äussern. (Berner Zeitung)