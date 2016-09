Einsprache gegen Container-Stützpunkt

Es ist ein Grossprojekt: 21 Millionen Franken will das Bundesamt für Rüstung Armasuisse in einen neuen Containerstützpunkt auf dem Areal des Armeelogistikcenters im Schwäbis investieren. Ein Vorhaben, das nicht überall gut ankommt: «Muss es so nah am Siedlungs­gebiet sein?», fragte ein Anwohner kürzlich in einem Leserbrief.

Seit Mittwoch ist zudem klar: Auch Steffisburg als Standortgemeinde des geplanten Containerstützpunkts wehrt sich gegen das Projekt. In einer Medienmitteilung heisst es: «Da die Gemeinde Steffisburg direkt betroffen ist, hat der Gemeinderat beschlossen, im militärischen Plangenehmigungsverfahren seine Rechte wahrzunehmen und Einsprache gegen das Bauvorhaben einzureichen.» Der Steffisburger Gemeinderat lasse sich im Rahmen des Verfahrens anwaltlich vertreten.

Keine näheren Angaben

Wie begründet die Gemeinde ihr Vorgehen? «Die Einsprache basiert grundsätzlich auf folgenden Grundlagen und Themen: feh­lende Umweltverträglichkeitsprüfung, Lärmschutz, Schutz vor Lichtimmissionen, Gewässerschutz, Energie, Orts- und Landschaftsschutz», heisst es in der Medienmitteilung. Genauere Angaben sind bei der Gemeinde derzeit nicht erhältlich.

«Dem Gemeinderat ist es wichtig, die Bevölkerung über die Einsprache zu informieren. Er hat aber beschlossen, keine näheren Angaben zu machen», sagte der Steffisburger Informationsbeauftragte Rolf Zeller auf Anfrage. Es handle sich um ein laufendes Verfahren und im Vergleich mit normalen Baugesuchen um einen Spezialfall, weil das Militärgesetz gelte. Der Gemeinderat habe diverse Abklärungen getroffen, die zum Einspracheentscheid geführt hätten.

Ausführung im Jahr 2018

Nach Angaben von Kaj-Gunnar Sievert, Leiter Fachbereich Kommunikation der Armasuisse, läuft die Einsprachefrist noch bis zum 3. Oktober. Keine Angaben machte er zu den Fragen, ob bisher weitere Einsprachen eingegangen seien und wie die Armasuisse zur Einsprache der Gemeinde Steffisburg Stellung nehme.

Zum weiteren Vorgehen erklärte Sievert: «Die Prüfung der Einsprache erfolgt durch die Genehmigungsbehörde, das Generalsekretariat des Departements für ­Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport.» Die Projektierung des neuen Containerstützpunkts sei für 2017 vorgesehen, die Ausführung im Folgejahr.

Die neue Halle in Steffisburg ist für bis zu 200 Container mit technischen, elektronischen, teilweise klassifizierten Geräten und Systemen geplant – mit permanenten Arbeitsplätzen mit Werkstattbüros im beheizten Bereich sowie Werkstätten für die Instandhaltung der Container, einer WC-Anlage und einem Sicherheitsraum.

Der Platz vor der Halle wird als Rangierfläche für das Be- und Entladen der Transportmittel ausgestaltet. 130 bestehende Parkplätze müssen weichen – sie werden aber im Rahmen des 21-Millionen-Projekts ersetzt. Schweizweit sind vier Stützpunkte geplant, die verkehrstechnisch mit Bahn und Strasse erschlossen sind – und zwar in Thun-Steffisburg, Rothenburg, Grolley und Bronschhofen. (Thuner Tagblatt)