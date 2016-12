Eine Leidensgeschichte, die auch keine ist

Die Leidensgeschichte der 68-jährigen Thunerin beginnt am 7. Oktober 2014. Wobei: Ist es überhaupt eine Leidensgeschichte? So klar die Frage ist, die Antwort ist es nicht. «Ich bin dankbar für die vielen schönen Momente», sagt sie, wenn sie an die letzten Monate zurückdenkt, «aber ich habe auch oft gehadert, sehr oft sogar.» Sie will ihre Geschichte erzählen – wenn auch anonym –, um anderen Mut zu machen. Und sie hegt die Hoffnung, dass es ihr bei der Verarbeitung hilft.

Am Tag vor dem besagten 7. Oktober verbrachte sie mit ihrem Ehemann einen schönen Tag unter Freunden. «Wir haben gelacht, alles war unbeschwert.» Es sollten schwere Zeiten kommen, das war dem Ehepaar zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst.

Am Morgen darauf trifft die Rentnerin ihren Ehemann kreidebleich im Wohnzimmer an. Er hat kaum mehr Puls, ist aber noch ansprechbar. Schnell avisiert sie einen der beiden Söhne, der sie zum Arzt fährt. Dort geht es plötzlich um Minuten. Die Aorta droht zu reissen. Eine Ambulanz bringt den Patienten zuerst ins Spital Thun, dann sogar ins Inselspital Bern. «Mein Mann war nie wehleidig. Doch er schrie vor Schmerzen. Das machte mir Angst.»

Am Abend hiess es plötzlich, die Familie solle Abschied nehmen. «Es war eine schlimme Situation. Ich war völlig überfordert.» Dann folgte eine stundenlange Notoperation. Dabei erlitt der Ehemann einen Hirnschlag. Doch er überlebte. Es folgten zehn Wochen auf der Intensivstation – er musste wieder lernen zu essen, zu sprechen und zu schreiben. «Ich habe gemerkt, dass es meinem Mann hilft, wenn ich ­gemeinsam mit ihm atme.» So schwer der Moment war, so schön sei er auch gewesen. «Wir kamen uns noch näher.»

Hoffnungen und Rückschläge

In den Wochen darauf machte der Ehemann Fortschritte. «Wir hofften – es kam dann aber anders.» Der Mann erlitt eine Herzklappeninfektion, das Antibio­tikum schlug lange nicht an. Bald darauf war eine neuerliche ­Operation unumgänglich – die Herzklappen waren undicht. Wieder folgten bange Wochen auf der Intensivstation. Und wieder erholte sich der zähe Mann. «Er wollte unbedingt über Weihnachten ein paar Tage nach Hause. Wir freuten uns und bereiteten alles vor», erinnert sich seine Ehefrau.

Doch es sollte nicht sein. Eine Lungenentzündung fesselte den Mann ans Spitalbett. «Ihn verliess nie der Lebensmut. Er hat uns Kraft gegeben, die Situation auszuhalten.» Ihren Geburtstag Mitte Januar feierte das Ehepaar im Rehazentrum in Heiligenschwendi. Einen Monat später konnte er wieder nach Hause, lernte nach und nach laufen. «Wir hatten an den kleinen Fortschritten grosse Freude.»

An einem ­guten Tag machten sie spontan einen Ausflug an den Thuner ­Aarequai, genehmigten sich ein Eis, genossen gemeinsam die Sonne. Sorgen und Ängste waren weit weg. Doch die zarte Hoffnung erlitt bei der nächsten Arztkontrolle jäh Schiffbruch. Man bemerkte, dass die Baucharterie viel zu gross war. «Mein Mann wollte, dass ich ihm verspreche, dass wir weitere Operationen verhindern», erinnert sich die Rentnerin.

«Leider konnten wir ihm seinen Wunsch nicht erfüllen.» Der Zustand wurde so kritisch, dass die Ärzte wieder notfallmässig zum Skalpell greifen mussten. Doch der vom Schicksal gebeutelte Mann schöpfte wieder Mut. Ein paar Wochen später durfte er zurück in sein geliebtes Zuhause. «Die Freude war gross», sagt seine Ehefrau.

Tod als ständiger Begleiter

Trotzdem folgten weitere Operationen – dieses Mal am Herzen. Und als ob das noch nicht ­genug gewesen wäre, wurde bei dem Mann ein bösartiges Ma­gengeschwür diagnostiziert. «Ich dachte: Wieso mein Mann? Wieso ich?» Die Ärzte gaben dem Patienten nicht mehr viel Zeit. «Er wollte nach Hause zum Sterben», sagt seine Ehefrau, mit der er 47 Jahre verheiratet war. «Ich wollte ihm diesen Wunsch unbedingt erfüllen.»

Sie habe Angst gehabt, die erste Nacht schlief sie neben ihrem Mann im Wohnzimmer – das Licht war an. Ein paar Tage sollte er maximal zu Hause bleiben können. «Am Ende war es ein Monat. Und ein wunderbarer dazu.» Er durfte gar die Konfirmation seines ältesten Grosskindes erleben. Ein Herzenswunsch von ihm. Die Familie redete offen über den nahenden Tod. Die Gespräche wurden tiefgründiger. «Die Sache hat uns als Familie zusammengeschweisst.»

Er sagte, dass er das farbige Hemd, das ihm Freunde aus Thailand mitgebracht haben, auf seiner letzten Reise tragen wolle. Und dass er auf dem Allgemeingrab beerdigt sein möchte. «Er wollte, dass ich dann später dazukomme.»

Am 18. Juli dieses Jahres ist der Mann friedlich eingeschlafen. Am Ende wog er 78 Kilo. Als die Leidensgeschichte begann, waren es 128 Kilo. Die Trauerfeier war schlicht, wie es der Wunsch des Sterbenden war. Ein Lebenslauf wurde nicht verlesen, dafür spielten die Angehörigen zwei Lieder ab, die ihm sehr gefielen: «Dr Schacher Seppli» von Ruedi Rymann und das Emmentaler Volkslied «Trueber Bueb».

Zaghafter Blick in die Zukunft

Der Verlust ist für seine Frau auch heute noch allgegenwärtig. «Es gibt Tage, da geht es mir besser. Und dann auch wieder welche, da geht es mir schlechter.» Sie lasse die Trauer aber zu. «Ich verschanze mich nicht in meiner Wohnung, sondern gehe raus. Ich schäme mich meiner Tränen nicht.»

Obwohl die letzten Monate an ihr gezehrt haben, möchte sie die Zeit nicht missen. Sie sei froh, dass sie den Mut und die Kraft aufgebracht habe, ihren Mann mit nach Hause zu nehmen. «Wir haben auch in der schweren Zeit viel gelacht. Und vor allem konnten wir zusammen sein.» Das schwere Schicksal habe sie gezwungen, sich mit dem Tod aus­einanderzusetzen. «Er kommt nie zur richtigen Zeit.» Angst vor ihm habe sie aber keine mehr. «Ich werde bereit sein.»

Bis dahin werde sie versuchen, die Zeit zu nutzen und anderen Menschen zu helfen. Sie blickt unterdessen wieder zaghaft positiv in die Zukunft. Das hat auch einen Grund. «Ich darf in unserem geliebten Heim bleiben», sagt die Frau. Und lächelt. «Mein Mann hat immer gesagt, dass wir hier unser Pa­radies gefunden haben. Recht hat er.» (Berner Zeitung)