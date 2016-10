Ein bunter Strauss «After Eight»-Geschichten in Wort und Klang

Gastfreundschaft, Wellness-Wohlfühlangebot und Kultur­leckerbissen, ob für Hotelgäste oder für Gäste aus Nah und Fern: Das Hotel Beatus in Merligen startet am 17. Oktober die 15. Saison der «After Eight-Geschichten». Das Programm bietet Kultur in bunten Variationen für die Abende vom Montag, Dienstag und Mittwoch (vgl. Infobox).

«Seit 15 Jahren kombiniert Annemarie Mühlemann die Kunstschaffenden mit Herzblut und Einfühlungsvermögen», sagt Hoteldirektor Peter Mennig, der sich für die Kultur in seinem Reich engagiert. «Ich freue mich auf die vielen Geschichten und die variantenreiche Musik.»

Annemarie Mühlemann, die in mehreren Hotels in der Schweiz und im Ausland Kulturprogramme auf die Beine stellt und in Sigriswil wohnt, ist ein alter Fuchs in Sachen Kontakte und Beziehungen: «Jedes Jahr freue ich mich auf die Begegnungen mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern aus allen Sparten.»

Viel Musik, spannende Worte

«Da die Musik sehr gefragt ist, hat auch sie wieder viel Raum erhalten», sagt sie. Doch genauso gebe es interessante Gespräche, sei es zwischen dem Kleinkunstkenner Hansueli von Allmen und dem ehemaligen Fussballtrainer Hanspeter Latour oder zwischen dem Moderator Roland Jeanneret und der Astrophysikerin Kathrin Altwegg (vgl. Kasten Programm).

Leider gebe es zwei Änderungen zum gedruckten Programm. «Vom Beethoven Duo wird nur Alina Kabanova als Solopianistin dabei sein», sagt Mühlemann. Zudem würden im Februar die Gespräche mit der Musikerfamilie Boeschoten ausfallen. «Wichtig sind mir auch die Konzerte über Weihnachten und Neujahr, unter anderem mit dem Duo Paganini – der Geigenvirtuose Alexandre Dubach und der Gitarrist David Zipperle – sowie die Modenschau am 26. Dezember.»

Das Programm bis Ende Jahr

Die neue Saison im Hotel Beatus in Merligen für das Kulturprogramm «After-Eight-Geschichten» startet am 17. Oktober (jeweils am Montag-, Dienstag- und Mittwoch ab 21 Uhr.

17.-19. Oktober: Kabarettist Jan Rutishauser und Musiker Marco Zappa (Mo: Konzert mit dem Duo Marco Zappa; Di: Kleinkunst mit Jan Rutishauser; Mi: gemeinsames Programm);

24.-26. Oktober: Autor und Moderator Christian Schmid sowie das Domino-String-Quartett (Mo + Di: Christian Schmid mit seinem neuen Buch von der Sprache und der Kultur der Küche und Musik; Mi: Konzert mit Domino);

31. Oktober - 2. November: Kleinkunstarchivbesitzer und Ex-Stapi Hansueli von Allmen, Ex-Fussballtrainer Hanspeter Latour und Autor Beat Straubhaar (Mo: «Lippen schweigen», warum ist es um Latour still geworden?; Di: «Das isch doch e Schwalbe?», nach dem Buch über Latour von Latour; Mi: «Tierisches» zum Schmunzeln);

7.-9. November: Troubadour Mischa Wyss, Sängerin Nadja Stoller und Trummer (drei Abende mit drei Vertreter der neuen Mundart-Chanson- Generation);

14.-16. November: Luzia Stettler, Literaturredaktorin Radio SRF, Autor Bruno Ziauddin und Pianist Hannes Sonntag (Mo: Stettler mit Ziauddin; Di: Klavierkonzert mit Sonntag; Mi: gemeinsames Programm);

21.-23. November: Journalist/Autor Walter Däpp, Schauspielerin Heidi Maria Glössner, Herzchirurg Thierry Carrel und Bluesmusiker Ronny Kummer (Mo: Däpp im Gespräch Carrel, Glössner liest aus dem Buch «von Herzen», Musik Kummer; Di: Glössner liest Kurzgeschichten, Musik Kummer; Mi: Däpp und Kummer mit ihrem Programm «Frömds und Vertrouts»);

28.-30. November: Journalist und Moderator Roland Jeanneret mit der Astrophysikerin Kathrin Altwegg, Musik Regula Küfer, Flöte, und Nick Perrin, Flamengitarre (Mo: Konzert; Di/Mi: Jeanneret und Altwegg, mit Musik);

5.-7. Dezember: Philosophin Antara Hotz mit Astrologin Katharina Friedrichs, Musik Duo Orpheas mit Eleni und Petros Diniou Kotsaridis (Mo/Di: Hotz und Friedrichs im Gespräch, Musik; Mi: Griechischer Musik-Abend);

12.-14. Dezember: Ursula Füri Bernhard, Opernsängerin, Philipp Moll, Bass, und Michele ­Faber, Pianistin;

19.-21. Dezember: Schauspieler Claudia Wenzel und Rüdiger Joswig, Solopianistin Alina Kobanova, eh. Duo Beethoven (Mo: Adventsprogramm mit Wenzel und Joswig; Di: Konzert; Mi: Gemeinsames Programm. (Thuner Tagblatt)