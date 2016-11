Ein Mann, sechs Goldmedaillen

«Seit meiner Kindheit steht für mich fest, dass ich Dachdecker werden will. Es ist ein Traumberuf», schwärmt Drin Sadriu aus Heimberg. Bereits sein Vater und sein Bruder haben diesen Beruf erlernt. Bereut hat er seine Wahl bis heute nicht. Am besten gefällt ihm an seiner Tätigkeit, dass er draussen arbeitet. Was aber, wenn der Winter einbricht und Schnee auf den Dächern liegt?

«Bei Temperaturen unter null Grad arbeiten wir nicht. Darum beziehe ich in den Wintermonaten einen grossen Teil meiner Ferien», erklärt Drin Sadriu.Weiter betont der in Muri arbeitende Handwerker, wie wichtig ihm seine Arbeitskollegen seien. In seinem Beruf müsse man sich aufeinander verlassen können, sonst könne es gefährlich werden. Bisher sei er aber zum Glück noch nie in eine brenzlige Situation geraten.

Im Team zu Gold

Angewiesen auf einen Kollegen war der 26-Jährige auch an der Berufsweltmeisterschaft der Dachdecker in Warschau im Oktober. In den drei Kategorien Dachdecken, Flachdachabdichtungen und Metalldeckungen massen sich 25 Teams aus zwölf Ländern. Gemeinsam mit Bruno Reuter aus Flawil trat Drin Sadriu in der Kategorie Dachdecken an.

Vor zwei Jahren waren die beiden noch Konkurrenten. An den Schweizer Meisterschaften der Berufsleute in Bern 2014 kämpften beide um den nationalen Titel, der zur Teilnahme an den Welttitelkämpfen berechtigt. Gold in der Kategorie Abdichten ging an dem Heimberger Sandriu, Bruno Reuter gewann die bronzene Auszeichnung in der Kategorie Dachdecken.

Zur Vorbereitung auf den Wettkampf in Polen investierten die Männer viel Zeit. Über zwanzig Tage feilten sie an ihren Fähigkeiten an der Schule der Polybauer in Uzwil. Der Aufwand hat sich gelohnt, kehrte das Zweiergespann doch mit der Goldmedaille in die Schweiz zurück.

Auch Erfolg im Sport

Nicht nur im Beruf hat Sadriu ­Titel errungen. Vier Schweizer-Meister-Titel erkämpfte er sich während seiner Boxkarriere. Vor zwei Jahren zog er sich aus dem Wettkampfsport zurück: «In der Schweiz ist es leider unmöglich, seinen Lebensunterhalt mit Boxen zu verdienen. Im Gegenteil, wer boxen will, investiert viel Geld in den Sport.» Das entscheidende Ereignis, das ihn aber zum Rücktritt bewogen hat, sei die Geburt seines Sohnes gewesen. «Ich ziehe es vor, meine freie Zeit mit der Familie zu verbringen, als im Boxkeller zu schwitzen.»

Weiterbildung im Sommer

Im Sommer werde er aber weniger oft dazu kommen, mit seinem Sohn zu spielen. Um seinem Ziel, Bauführer zu werden, näher zu kommen, beginne er eine Weiterbildung. Mehrere Tage pro Monat reise er nach Uzwil, um sich zum Objektleiter ausbilden zu lassen. Drin Sadriu ist sich bewusst, dass mit jeder Zusatzausbildung die aktive Tätigkeit auf der Baustelle seltener wird. Büroarbeit nehme im Gegenzug zu. Eine störende Aussicht für jemanden, der gerne seinen Körper bei der Arbeit einsetzt? «Es ist eine Frage der Gewohnheit. Ich werde mich sicher damit arrangieren können.»

Würde sein Sohn die Familientradition aufrechterhalten, wäre es möglich, dass Drin Sadriu sein Chef werden könnte. Allerdings will der Vater seinem Buben die Berufswahl offenlassen: «Er spielt gerne mit meinen Medaillen, vielleicht inspirieren sie ihn, in meine Fussstapfen zu treten.»

(Berner Zeitung)