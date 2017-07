Ein Klassenzimmer auf Rädern

Muscheln zählen am Strand von Den Haag und in der Normandie den Prozess von Ebbe und Flut erleben. Was nach Ferien klingt, ist Schulalltag im Zirkus Nicole et Martin. Jedenfalls, wenn die Lehrerin Rebecca Romano heisst. Beurlaubt von ihrer Stelle an der ­Rudolf-Steiner-Schule Berner Oberland, reiste die Goldiwilerin während vier Monaten mit dem Zirkus durch Europa. Nach ihrer Rückkehr stand für sie fest: «In das Schulsystem mit grossen Klassen und fixen Räumen will ich nicht zurück. Freischaffende Lehrerin, das will ich sein!»

Ob es das überhaupt gibt und wie das funktionieren sollte, wusste sie nicht. Sicher war, dass sie in einem Bauwagen unterrichten will wie damals im Zirkus. Rasch fand sie das passende Gefährt, holte es von Deutschland in die Schweiz, baute Wandtafel, Küche und Möbel ein. Stoffgurte verhindern, dass Schubladen während der Fahrt herausrutschen. Denn die Räder von Romanos Klassenzimmer sollen nicht auf dessen Parkplatz in Steffisburg stillstehen, sondern «dort, wo das Lernen Sinn und Freude macht», hinrollen.

Wo dieser Ort ist, entscheiden die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Rebecca Romano. Das funktioniert, weil sie nie mehr als vier Kinder oder Jugendliche zur gleichen Zeit unterrichtet, meist Einzellektionen erteilt. Romanos Angebot richtet sich an Homeschooler vom Kindergarten bis zur 10. Klasse: Kinder, die keine öffentliche Schule besuchen, sondern zu Hause den Schulstoff erarbeiten.

Im Kanton Bern lernen im laufenden Schuljahr 402 Kinder nach diesem Modell, 2012 waren es noch 166. Damit Homeschooling erlaubt ist, verlangt das Gesetz die Begleitung durch eine Person mit einem Pädagogikdiplom – was Rebecca Romano anbieten kann. Auch arbeitet sie mit Jugendlichen, die wegen Auffälligkeiten oder sozialer Probleme für drei bis zwölf Wochen von der Schule ausgeschlossen werden. Wer nach der obligatorischen Schule nicht weiss, wie der Weg weitergehen soll, findet in Romanos «Roulotte» Unterstützung.

Die Identität finden

Ihren Unterricht in der Kleingruppe sieht die 50-Jährige nicht als Konkurrenz zur Staatsschule, sondern als Ergänzung: «Zeit, die eigene Persönlichkeit zu finden, bleibt während der obligatorischen Schule kaum. Darum sind junge Leute oft überfordert mit der Fülle des Angebotes von Ausbildungen und wissen manchmal nicht, was machen.» Für Romano steht deshalb nicht das Anhäufen von Wissen im Vordergrund, sondern die Begleitung der Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg, sich selber kennen zu lernen.

Zu kurz komme die «klassische Bildung» aber nicht: Bei den Homeschoolern orientiert sie sich am Lehrplan 21, nützt dabei aber die Flexibilität des mobilen Klassenzimmers: «Um Geschichten zu schreiben, fahre ich mit den Kindern zum Flugplatz. Dort sprüht die Fantasie, die Gedanken heben ab.»

