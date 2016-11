Drei Bewerber für drei leere Sitze

Burgistein, eine Gemeinde mit 1000 Einwohnern und 877 Stimmberechtigten, musste wegen dreier Rücktritte im Gemeinderat auf die Suche nach mö­glichen Nachfolgern und plan­te deshalb Gemeinderatswahlen für den 27. November.

Von den Bisherigen stellen sich Regina Fuhrer (SP), Fritz Grünig jun. (SVP) und André Schmid (parteilos) sowie Martin Franceschina für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Martin Franceschina (parteilos), bisher Vizegemeindepräsident, kandidiert für das Präsidium, das er bereits seit Anfang Mai ausübt, weil Beat Wyss (SVP) damals überraschend zurücktrat (wir berichteten).

Aus dem Gemeinderat treten Verena Bader­tscher (SVP) und Andreas Zurbuchen (SVP) aus. Sie haben ihren Rücktritt per Ende Jahr bekannt gegeben. Nach dem Rücktritt von Beat Wyss beschloss der Gemeinderat, dessen Sitz nicht im Verlaufe des Sommers neu zu besetzen, sondern erst im Zusammenhang mit den ordentlichen Wahlen, die für den 27. November vorgesehen waren. Martin Franceschina, Vizegemeindepräsident, führte deshalb den Gemeinderat in den letzten Monaten der Legislatur.

Der Gemeinde- und Gemeinderatspräsident wird im Majorzverfahren gewählt. Beide Parteipräsidenten erklärten, dass niemand ausser Martin Franceschina für das Amt kandidiere, und somit war früh klar, dass Franceschina neuer Gemeindepräsident werden würde. Bewirbt sich nur eine Person für das Amt, so gilt diese als in stiller Wahl gewählt.

Anders präsentierte sich die Ausgangslage bei den Gemeinderäten. Während Simon Schneider, SVP-Parteipräsident, sagte, dass seine Partei recht rasch zwei Kandidaten für den Gemeinderat gefunden habe, tat sich die SP schwerer damit, Kandidaten zu finden.

Frist verlängert

Der Gemeinderat verlängerte deshalb die Anmeldefrist um zwei Wochen, und so gelang es schliesslich der SVP, einen dritten Gemeinderatskandidaten zu finden. Die Partei schlug schliesslich Beat Aebischer (SVP), Ueli Gilgen (parteilos/portiert von der SVP) und Christian Kernen (parteilos/portiert von der SVP) zur Wahl vor.

Da somit genau so viele Bewerber gefunden werden konnten, wie es braucht, damit der Rat wieder vollzählig ist, wurden diese als in stiller Wahl gewählt erklärt. Deshalb gibt es am 27. November keine Wahlen in Burgistein. In Burgistein wird der Vizegemeindepräsident von der Gemeindeversammlung gewählt.

Für dieses Amt wird André Schmid vorgeschlagen. Die Gemeindeversammlung findet am 10. Dezember statt. (Berner Zeitung)