Drehscheibe für den Handel mit Raubkunst

Hunderttausende Kunstobjekte stahlen die Nazis unter dem Regime von Adolf Hitler in ganz Europa. Vor allem Menschen jüdischer Herkunft wurden Gemälde berühmter Maler und Kunstobjekte entwendet. Nach dem Krieg gelang es den Alliierten, einen Teil dieser Schätze aufzuspüren, um sie den Beraubten ­zurückzugeben.

Da viele der einstigen Besitzer in den Konzentrationslagern ermordet worden waren, standen die Amerikaner vor der Frage, was zu tun sei mit den wertvollen Objekten. Einige Tausend Kunstwerke konnten den Nachkommen zurückgegeben werden.

Viele Bilder hängen heute in Museen der USA, in Israel oder auch in der Schweiz. In den vergangenen Jahren haben Museen bereits zahlreiche Bilder den Nachkommen der Bestohlenen zurückgeben können.

Die Kunstgesellschaft Thun in Zusammenarbeit mit dem Forum Gesellschaft und Politik lud einen Kenner der Raubkunst zum Vortrag ein. Thomas Buomberger, Journalist und Historiker, zeigte eingangs seines Referates rund 50 Interessierten einen Film über den Raub und die nachfolgende Verwertung, den er 1993 als Schweizer Fernsehredaktor gedreht hatte.

In den 1930er-Jahren waren viele aus Deutschland flüchtende Juden gezwungen, Kunstobjekte unter Zwang an Galeristen in Deutschland und in der Schweiz zu verkaufen, um ihre Flucht zu finanzieren.

Zentrum des illegalen Markts

Diese wiederum boten die Bilder Museen oder Privatpersonen an und liessen die Käufer in Unkenntnis über die Herkunft. Im Zentrum des illegalen Kunstmarkts stand der Luzerner Kunsthändler Theodor Fischer.

Nach dem Krieg sei Raubkunst ein Tabu gewesen, so der Referent. Da nur wenige der Beraubten den Krieg überlebt hätten, habe es kaum Kläger gegeben. Erst die 1994 und 1997 erschienenen Bücher «Rape of Europe» von Lynn Nicholas und «The Lost Museum» von Hector Feliciano hätten eine weltweite Raubkunstdiskussion ausgelöst.

Die Gesetzgebung in der Schweiz begünstigte diesen problematischen Handel. Wer gutgläubig ein Werk erworben hatte, das ein Flüchtling verkaufen musste, wurde nicht gezwungen, das Gut zurückzugeben.

In Deutschland hingegen wurden alle ab 1933 unter Zwang ­erfolgten Verkaufsverträge mit jüdischen Eigentümern als «NS-verfolgungsbedingte Verluste» definiert, und entsprechend wurde verfahren. Die Wertsteigerung der Kunstwerke, die Öffnung der Archive in Osteuropa nach 1990 und das Internet förderten die Suche nach den verschwundenen Objekten.

Etliche Museen, vor allem in Deutschland, durchforsten ihre Bestände. Deutschland gibt mittlerweile jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag für die Provenienzrecherchen aus.

Solche Programme würden in der Schweiz fehlen, obwohl auch hier zu vermuten sei, dass Raubkunst in Museen und bei Kunsthändlern lagere, führte der Historiker aus. Im Kunstmuseum Basel fand sich ein geraubtes Bild von Bonnard, im Kunstmuseum Chur eines von Liebermann, in Aarau eines von Macke.

Viele Fälle noch offen

In der Folge wurde auch der Bund tätig. Referent Thomas Buomberger zitierte aus der Kulturbotschaft 2016–2019 des Bundesamts für Kultur: «Eine nicht ­einwandfrei durchgeführte Provenienzforschung birgt ein erhebliches Risiko für den guten Ruf eines Staates.» Der Bund wolle deshalb die Provenienzforschung fördern.

Hunderte von Raubkunstfällen sind heute ­gelöst, doch Tausende sind noch offen. Mit dem Nachlass von Cornelius Gurlitt an das Kunstmuseum Bern im Jahr 2014 ist das Thema wieder mehr als brisant. «Unter vielen Verbrechen in der Geschichte muss ein Schlussstrich gezogen werden», erklärte Thomas Buomberger eindringlich. «Doch die Raubkunst, eng verknüpft mit dem Holocaust, ist ein Sonderfall und darf nicht in Vergessenheit geraten!»

(Berner Zeitung)