Doch dann traf der Pfeil mitten in Gesslers Herz ...

Anfangs etwas launisch zeigte sich am Ausschiesset-Dienstag beim Gesslerschiessen das Wetter mit stahlgrauem Himmel, der nichts Gutes versprach. Doch ausser ein paar Tropfen, die nicht zum Schirmauspacken zwangen, amüsierten sich Hunderte von Zuschauerinnen und Zuschauern bestens.

Mit Spannung verfolgten sie die Pfeilattacken der 85 angetretenen Kadettinnen und Kadetten, um den Handlanger der Habsburger, Hermann Gessler, unschädlich zu machen. Freilich nur auf dem Gemälde, auf dem geschrieben steht: «Mitten ins Herz hat ihn der Pfeil getroffen. Das war Tells Geschoss.» Das Wort «Pfeil» wurde ein paarmal durchbohrt, als ob es eine Anziehungskraft besässe.

Tell überwachte akribisch

Den vier Tambouren auf dem Berntor konnte man nur Respekt zollen, denn sie harrten eine gute Stunde fast regungslos in schwindelnder Höhe aus. Je zwei standen auf den Wachhäuschen links und rechts des Ziels postiert, um bei einem Treffer einen Trommelwirbel abzuliefern.

Mal traf es das Pferd, mal die Inschrift, ein anderer Pfeil landete auf der benachbarten Zielscheibe. Ein erster Treffer «verletzte» Gesslers Arm. Die Spannung stieg, denn das Publikum wusste, dass die Schützinnen und Schützen sich nun warm geschossen hatten und der Gessler es nicht mehr lange machen würde.

Mit Engelsgeduld verfolgte Walterli mit den Augen das Geschehen, während Tell den Wettkampf akribisch überwachte und alle Schüsse genaustens prüfte.

Der Fulehung in Bestform

In Bestform zeigte sich am Gesslerschiessen der Fulehung. Mit den Söiblaatere und seinem Holzprügel sprang er wie ein Gummiball durchs Geschehen; so mancher holte sich seine Abreibung lachend ab.

Nicht zum Lachen war allerdings ein paar kleineren Kindern, die sich erschrocken und mit Tränen in den Augen in die Arme von Mama oder Papa schmissen, um dem Fulehung zu entgehen.

Dafür triezten Grüppchen von Kadetten aufgekratzt immer wieder mit dem ewigen «Fulehung, Fule-hung-hung» und nahmen lachend die Beine in die Hand, wenn der gehörnte Spitzensportler um die Ecke preschte, um seine Arbeit zu tun – schmerzarm die frechen Buben zu vermöbeln.

Erlösender Ton um 11.02 Uhr

Inzwischen wurde der Gessler am Hals getroffen, eine empfindliche Stelle, wie man weiss, und doch lebte der Feind noch. Insgesamt fünf Treffer musste der Gessler hinnehmen – doch nur einer traf ihn mitten ins Herz. Der Fulehung tobte wieder durch die Schaulustigen, und ein kleiner Junge zog seine Kapuze übers Gesicht und krallte sich an Papa.

Dann der erlösende Ton, der den Volltreffer genau um 11.02 Uhr besiegelte: Tom Gattlen hatte den Gessler zur Strecke gebracht!

Kadettenkorpsleiter Thomas Balsiger zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf: «Das Gesslerschiessen ist hervorragend über die Bühne gegangen. Alle Teilnehmer waren hoch motiviert und haben einen spannenden und unfallfreien Wettkampf absolviert», erklärte er mit Stolz. Überaus erfreut zeigte sich der Korpsleiter auch über die zahllosen Fans, die dem traditionellen Wettkampf beiwohnten.

Der strahlende Sieger nahm lächelnd die Gratulationen vom Schwyzermaa entgegen, der inzwischen mit seinem Schwyzerbuebli das Geschehen betrat. Von zahllosen Zuschauerinnen und Zuschauern umjubelt, schritt das Kadettenkorps samt Sieger würdevoll durch die Stadt.

Auf dem Rathausplatz endete feierlich der Ausschiesset 2016. Doch nach dem Ausschiesset ist vor der Ausschiesset 2017 ... (Thuner Tagblatt)