Die Schwyzerörgeli-Pioniere

Im Winter 1919 machte sich Ernst Salvisberg in Merligen daran, eine Handorgel nach eigenen Ideen herzustellen. Der ­20-Jährige orientierte sich an einem Alois-Eichhorn-Örgeli, das ihm seit kurzem gehörte. Die Schreinerei seines Vaters und dessen Ratschläge leisteten ihm dazu gute Dienste.

Zur Anfertigung der mechanischen Teile hatte er als gelernter Mechaniker genügend Erfahrung. Schon bald hatte er den Prototyp erstellt und begann im folgenden Jahr mit der Produktion. Der Konstrukteur zog seinen jüngeren Bruder Werner, der den erlernten Beruf als Käser gesundheitshalber aufgeben musste, mit dem Versprechen auf ein gutes Auskommen mit ins Geschäft.

Dies war der Anfang der Herstellung der Salvisberg-Handorgeln. Schon nach kurzer Zeit wurden ihre Instrumente im gleichen Atemzug wie die Marken Eichhorn und Nussbaum genannt.

Erfolgreiches Brüderpaar

In weiser Voraussicht liess Ernst den für seine Handorgeln typisch abgewinkelten linken Basskasten patentieren. Diese Besonderheit vermied das Ermüden der Finger und des Handgelenks. Durch Zeitungsinserate gewann er Käufer für seine Instrumente, die damals 200 bis 400 Franken kosteten. Er war der gewiefte Geschäftsmann, der gerne mit seinem Mercedes herumfuhr.

Werner, der 1924 heiratete, war zweifelsohne der Musikalischere – und ein Perfektionist. Er schnitt Stimmleder, richtete Bassklappen und Federn her, leimte die Verdecke, faltete Kartons und vieles mehr. Seine Hauptarbeit war aber das Fertigen der Melodienmechanik und das Stimmen der Instrumente.

Darin war er ein grosser Meister. Er fand frühzeitig zum eigenen Klangausdruck, der schon damals als der wirklich echte Schwyzerörgeli-Ton bezeichnet wurde. Dass er von der Qualität seiner Arbeit überzeugt war, unterstreicht seine Aussage: «Wer etwas von Musik versteht, der spielt auf unseren Örgeli.»

Lob aus Fachkreisen

Ein Vierteljahrhundert lang entstanden in Merligen die für ihren lieblichen Ton weitherum geschätzten Schwyzerörgeli im Berner Stil. Dem Gespann, das nie Angestellte beschäftigte, ging Exaktheit über alles. In Fachkreisen hatte die Marke Salvisberg schon damals einen sehr guten Ruf.

Werner Salvisberg. Bild: zvg

Gelobt wurde die saubere und exakte Herstellungsweise, besonders erkennbar am Innenausbau der Instrumente. Zuweilen hiess es, dass ohne eine gewisse Kraftanwendung aus einer Salvisberg wenig herauszuholen sei. Sie sei geradezu die ideale Orgel für die Berner Fäuste und Schwingerarme.

Jonathan Beetschen kannte die beiden Brüder sehr gut, und spielt noch heute deren Örgeli. Der Scharnachtaler beobachtete, wie das Duo mit einer ausserordentlichen Hingabe arbeitete. «Ja, das waren beide flotte Mannen, sie konnten aber auch pingelig sein. Als sich mein Bruder mal in deren Werkstatt auf die Hobelbank setzen wollte, zitierte ihn Werner subito wieder runter.»

Noch heute geschätzt

Dass die Örgeli der Salvisbergs heute nur noch von wenigen gespielt werden, liege daran, dass sie im Vergleich mit den neuen Örgeli träge zu spielen seien, sagen Kenner. Einer davon ist der Alt-Garagier Kurt Wittwer aus Merligen. Er spielte schon als 10-Jähriger Klubörgeli und besitzt zwei Salvisberger.

«Jeweils Samstagabend, wenn Ernst und Werner jedes Werkzeug gereinigt, die Maschinen gesäubert und den Boden gefegt hatten, nahmen sie ihre Handorgeln auf die Knie und spielten auf», erinnert er sich.

Ihren Wert haben die Örgeli dennoch nicht verloren, werden doch noch über 2000 Franken für eine solche Handorgel bezahlt.

Die Maschinen verstummten

Im Jahr 1959 drängte sich bei Ernst ein Spitalaufenthalt auf. Kurz danach verstarb er 69-jährig. Von einem Tag auf den anderen wurde es still in der Werkstatt, verstummte der Klang, ruhten die Säge, die Fräse, Feile und Zange.

Auf den vielen Gestellen lagen noch Gehäuseteile, Mechaniken, Resonanzkästen, vollständige Stimmsätze und Überbleibsel der letzten, unvollendeten Serie. Werner führte nach dem Tod seines Bruders nur noch Reparaturen aus.

Als ihm im Anschluss die ganze Habe des Unternehmens zufiel, sah er dies als eine Art Genugtuung, stand doch sein Name in all den Jahren nie auf der Herstellermarke der Instrumente, er wurde weder in der Geschäftsakten noch auf Urkunden und Auszeichnungen erwähnt.

Werners Anspruch auf Gleichberechtigung fand beim Bruder nie Gehör. Er arbeitete anfänglich für 65 Rappen Stundenlohn und zuletzt für 2 Franken und 20 Rappen. Im Jahr 1992 verstarb Werner Salvisberg 90-­jährig. (Thuner Tagblatt)