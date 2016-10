Der Thuner Ex-Weltmeister ist immer noch im Radgeschäft aktiv

Am 26. September 1978 wurde der während 20 Jahren in Thun lebende Radrennfahrer Gilbert Glaus auf dem Nürburgring Amateurweltmeister. Er gewann im Sprint einer 30-köpfigen Spitzengruppe vor dem Polen Kristof Sujka und seinem Teamkollegen Stefan Mutter. Bei den Profis hat auf dem le­gendären Autorennen-Rundkurs der Niederländer Gerrie Knetemann hauchdünn vor Francesco Moser gewonnen.

Zu Gold im Strassenrennen gab es für Glaus zusammen mit Stefan Mutter, Richard Trinkler und Kurt Ehrensperger noch Bronze im Strassenvierer. Der zweifache Medaillengewinn in der ­malerischen Eifel war ein Eckpfeiler seiner mit rund 170 Siegen gepflasterten Karriere als Eliteamateur.

Von Ernst Grab für die Spurts schnell gemacht

Hinter dem Töff schnell gemacht für seinen Exploit hat ihn damals der Oberhofner Bäckermeister Ernst Grab. Die Stadt Thun bereitete Gilbert Glaus und seiner Ehefrau Daniela auf dem Rathausplatz einen grossen Empfang. Die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen von Moskau, wo er im Strassenrennen guter Elfter wurde, sei ein einmaliges Erlebnis gewesen, erinnert sich der mittlerweile 60-jährige, aus Rüschegg stammende Berner.

«Als Amateur war ich auch ein guter Kletterer. Erst als Berufsfahrer wurde ich ein erfolgreicher Strassensprinter und Finisher», stellt der Grand-Prix-Tell-Sieger 1977 klar. Glaus wundert sich heute, dass man damals mit «einer Mühle von 42 (vorne) und 21 Zähnen hinten» über alle Pässe gekommen ist.

Bewunderer von Bernard Hinault

Dass er erst 1982 als bereits 27-Jähriger ins Profilager gewechselt hat, begründete der mehr­fache Sieger der Stausee-Rundfahrt Klingnau und des Giro del Mendrisiotto folgendermassen. «Ich habe damals als Eliteamateur mehr verdient, als wenn ich bei den Berufsfahrern in einem schlechten Team gefahren wäre.» Erst mit der Schweizer Sportgruppe Cilo-Aufina habe es sich allmählich gelohnt, Berufsfahrer zu werden, fand der gelernte Schlosser. Im ersten Profijahr wurde er gleich Strassenmeister.

Fünfmal ist er die Tour de France gefahren. Als grösste Persönlichkeit als Mensch und als Fahrer bezeichnet «Schibu», wie Glaus von seinen Freunden genannt wird, den fünffachen Tour-de-France-Sieger Bernard Hinault. Der Strassenweltmeister 1980, den man wegen seiner taktischen Schlauheit nur den Dachs (le blaireau) nannte, hat 28 Tour-Etappensiege herausgefahren.

Glaus schrieb Radsportgeschichte

Als Massensprintsieger der 22. Etappe der Tour de France 1983 hat auch Gilbert Glaus Radgeschichte geschrieben. Er setzte sich damals im Schlusssprint auf der Pariser Prachtstrasse Champs-Elysées gegen den Irländer mit den bleichen Beinen Sean Kelly durch. Das prestigeträchtige Husarenstück, die Schlussetappe der Tour de France zu gewinnen, hat bis jetzt ausser Glaus noch kein Schweizer geschafft.

Das Markenzeichen des endschnellen Strassensprinters war es, den Lenker statt unten im Horn oben zu halten. Der legendäre Berner Bahnsprintweltmeister und Nationaltrainer Oscar Plattner habe sich darüber immer entsetzt, ­gestand der Sieger der Lang­streckenrennen Bordeaux–Paris und Trondheim–Oslo.

Glaus ist aufgefallen, dass die Etappen bei den grossen Rundfahrten viel kürzer geworden sind als während seiner Aktivzeit. Dass es bei den TV-Übertragungen so scheine, als würde es heute viel mehr Stürze geben als früher, führt Glaus auf die nun massive Kamerapräsenz mit mehrfachen Zeitlupenwiederholungen zurück.

Noch immer fit wie ein< Turnschuh

Als er 1992 seine glanzvolle Radkarriere beendete und mittlerweile Vater von Tochter Gabi und Sohn Michael geworden war, nahm ihn sein früherer Cilo-Aufina-Mitprofi Thierry Bolle in sein Verkaufsberaterteam von Scott-Sports Bike auf. «Das war ein Glücksfall für mich. Da bin ich in meinem Element und komme in der Zweiradszene mit vielen ehemaligen Radsportkollegen und interessanten Kunden zusammen», schwärmt der Umsteiger.

Die technische Entwicklung bei den Rennrädern und Mountainbikes sei in den 25 Jahren, die er nun bei Scott sei, enorm. Bei den E-Bikes erlebe man gar einen Boom, so Glaus. Weil die Sättel der Zweiräder noch immer seine Welt sind, hat der fit gebliebene Ex-Champion als begeisterter Gümmeler und Biker auch diese Saison bereits wieder über 6000 Kilometer abgestrampelt.

Auch wenn der nun in Gempenach wohnende «Pédaleur de Charme», wie ihn seine französischsprachigen Fans in Anlehnung an die Radlegende Hugo Koblet nannten, in seiner Aktivzeit die vierfache Kilometerzahl «gefressen» hat, ist seine Präsenz beeindruckend. Dabei habe er es im Hinblick auf die kommende Saison im Beruf ganz besonders streng, seufzt der noch immer von Radvirus infizierte Glaus. (Thuner Tagblatt)