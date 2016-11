Der Schwan will Kinder zum genauen Zuhören animieren

«Das Mokka hat von jeher Leute zusammengebracht. Entstanden sind Freundschaften oder sogar Liebespaare», sagt Karjna Beck. Einige dieser Mokka-Gäste seien inzwischen verheiratet und hätten selber wieder Kinder. Sie und alle weiteren Interessierten will die Berner Kulturpädagogin mit der neuen Mokka-Reihe «Konzerte für Familien» abholen. Wie es der Name schon verrät, richtet sich die Reihe an Eltern und ihren Nachwuchs ab dem Vorschulalter, aber auch an Jugendliche. Los geht es diesen Sonntag um 15.30 Uhr mit einem Auftritt des im Café Mokka bestens bekannten Colin Vallon Trio. Geplant ist jeweils eine Show pro Monat an einem Sonntagnachmittag.

Für jene, die abends keine Konzerte besuchen können

Entstanden ist die Idee zu den «Konzerten für Familien» noch zu Lebzeiten des verstorbenen Clubbetreibers Pädu Anliker. Er war es auch, der die ersten Shows (vgl. Hinweis am Textende) programmiert hat. «Der MC freute sich sehr auf die Anlässe. Es war für uns darum rasch klar, dass wir die neue Reihe trotz seines Tods durchziehen», erzählt Beck, die in Bern mit dem Verein Bee-Flat im Kulturlokal Progr bereits eigene Erfahrungen in der Kulturvermittlung sammeln konnte. Nebst der Initiantin sind vor allem ­Rebecca Jenny und Mario Schlachter von der Mokka-Crew für Organisation und Umsetzung verantwortlich. «Mit der neuen Reihe bieten wir jenen Menschen die Möglichkeit, unseren Club zu besuchen, für die ein Konzert am Abend zeitlich schlicht nicht drinliegt», sagt Jenny.

«Den musikalischen Horizont der Kinder erweitern»

Inhaltlich sollen die «Konzerte für Familien» das Programm des Mokkas widerspiegeln. Halli­gallievents von sogenannten Kinderbands wird es also nicht geben. «Wir wollen den musikalischen Horizont der Kinder erweitern und sie nicht einfach mit Radio- oder Spotify-Sounds bedienen», erklärt Karjna Beck die Idee. Sie sei überzeugt, dass Kindern durchaus Stile wie Jazz, Singer-Songwriter, World Music oder Electro zugetraut werden können. Grundsätzlich sei das Konzept der Reihe anpassungsfähig und somit Konzerte sämtlicher Musikstile denkbar.

Beck hat im Sinn, vor oder teilweise auch während der rund einstündigen Liveshows jeweils etwas über das Genre und die Ins­trumente zu erzählen. Zur besseren Aufmerksamkeit und für aktives Zuhören wird der Konzertraum, der 100 Personen Platz bietet, im Gegensatz zu anderen Mokka-Gigs teilbestuhlt sein. «Das heisst aber nicht, dass wir ‹schüelerlen› wollen», hält die Kulturvermittlerin fest.

Der Mokka-Schwan alsErkennungssymbol

Damit die Kinder nicht nur mit neuen Reizen konfrontiert sind, sondern auch Vertrautes erleben dürfen, haben die Macher der «Konzerte für Familien» den Schwan aus dem Mokka-Garten zum Erkennungssymbol der Reihe erkoren. «Der Schwan gehört zur Stadt, zum See und natürlich auch zum Club», sagt Rebecca Jenny.

Ein gewisses Fragezeichen bei der neuen Reihe besteht bezüglich Finanzierung. Die Eintrittspreise (Erwachsene: 20 Franken, Kinder: 5 Franken) reichen zur Deckung der Kosten nicht aus. Daher wurden zwei Gesuche an die Jugendarbeit und die Musikkommission der Stadt Thun gestellt; die Antwort steht noch aus. «Unser Ziel ist es, das neue Angebot möglichst lange werbefrei durchführen zu können», erklärt Beck.



Sonntag, 27. November:«Konzerte für Familien» mit dem Colin Vallon Trio (Jazz). Türöffnung: 15 Uhr. Beginn: 15.30 Uhr. Dauer: 60 Minuten. Vorverkauf bei www.starticket.ch (Platzzahl beschränkt). Weitere Termine: 18. Dezember: Komplex 98 ­feat. Samuel Mösching (New Funk). 22. Januar: Silberen (Neue Schweizer Volksmusik). (Berner Zeitung)