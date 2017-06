Der Schlossberg ist durchbrochen

Das Projekt hat schon einigen Staub aufgewirbelt. Kein Wunder: Ein 45 Millionen Franken teures Parking mitten im Schlossberg, direkt unter dem Thuner Wahrzeichen par excellence – das sorgt natürlich für Aufsehen. An diesem Tag sowieso. Es steht ein Meilenstein an: der Durchschlag vom künf­tigen Parkhaus in die Altstadt – 66 Wochen nach dem Anfräs­start, bei dem die heilige Barbara als Schutzpatronin der Mineure und Bergleute beim künftigen Parkingeingang an der Burgstrasse platziert worden ist

Dabei ist der Zugang zu jenem Ort, an dem heute Historisches geschieht, völlig unscheinbar. Eine Tür in der Oberen Hauptgasse. Darauf ein Plakat mit einer leicht bekleideten Frau, die für eine Party wirbt. Dahinter – unter dem Haus Nr. 27 in Richtung Schlossberg – ein Gang, der an einem Stück Mauer endet. Davor steht Simon Bertholet. Der Thuner ist angespannt.

Kein Wunder: Gleich wird der Baustellenchef der Arbeitsgemeinschaft Marti Schlossberg via Liveübertragung ins Rathaus (vgl. Kasten «Zahlen und Feier») einer grossen Gästeschar erklären, was Sache ist. Bei der Sache selber hat er allerdings null Zweifel: «Der Durchschlag wird gut kommen», sagt er. Und fügt schmunzelnd an: «Das einzige Risiko ist, dass der Bagger aussteigt.»

Auf der anderen Seite jenes rund 50 Zentimeter dicken Stücks Mauer warten Mineure und Vortriebsmannschaft auf Bertholets Zeichen. Dieses kommt per Mo­biltelefon: «On est prêt! Avanti, avanti!» – ja, der Tunnelbau ist ein internationales Geschäft. Sekunden später ertönt ein ohrenbe­täubendes Knattern. Ein erstes Stück Fels bricht heraus. Bald öffnen sich weitere Löcher – der Bagger mit seinem Hydraulikhammer spielt offensichtlich mit.

Und der Gang füllt sich mehr und mehr mit jenem Material, den das Projekt wie eingangs erwähnt seit Anbeginn aufgewirbelt hat: mit Staub. So ist es denn ein fast schon mystisch anmutendes Bild, das sich den Zuschauerinnen und Zuschauern bietet, als der Lärm verklingt: Durch das mittlerweile mehr als mannshohe Loch und den dichten Staubvorhang schreiten die strahlenden Mineure – allen voran Vorarbeiter Eduardo Matos. Im Arm die heilige Barbara.

«Einfach grossartig, da fehlen einem fast ein bisschen die Worte», sagt Andreas W. Maurer, Geschäftsführer der Parkhaus Thun AG. Und straft seine Aussage gleich selber Lügen, indem er in wohl formulierten Worten die Wichtigkeit dieses Tages beschreibt, von einem «grossen Moment für die Innenstadt» spricht. Und von einem «durchschlagenden Erfolg» – im wahrsten Sinn des Wortes. Simon Ber­tholet bedankt sich derweil bei der ganzen Bauequipe – «wir waren ein Superteam!» – und natürlich bei der heimlichen (beziehungsweise heiligen) Hauptprotagonistin Barbara: «Sie hat uns beschützt. Es gab keinen einzigen schweren Unfall.»

Schliesslich ist der Weg von der Oberen Hauptgasse durch den Schlossberg zum allerersten Mal frei. Vorläufig noch verbunden mit garantiert dreckigen Schuhen, schliesslich befindet man sich tief im Grundwasserbereich. Nach dem heutigen Tag der of­fenen Baustelle (siehe Kasten «Offene Baustelle») wird der rund 80 Meter lange Zugangsstollen für das Publikum wieder geschlossen und erst im Frühling 2018 fertig ausgebaut.

Vorläufig gehen die Arbeiten nämlich in den zwei riesigen und an diesem Feiertag festlich beleuchteten Kavernen weiter. Hier stehen letzte Aushubarbeiten an, bevor die Parkdecks eingebaut werden können. Aber das ist Zukunftsmusik. In der Gegenwart wird der historische Moment jetzt weiter gebührend gefeiert. Und der Staub kann sich erst mal wieder legen. (Thuner Tagblatt)