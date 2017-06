Der STI-Neubau wird eine teure Herkulesaufgabe

Jahr für Jahr mehr zahlende Kunden – das ist der Traum jedes Unternehmens. Doch im Fall der STI hat die Medaille eine Kehrseite. Weil sie das Angebot in den vergangenen Jahren stetig ausbauen konnte und damit mehr Passagiere beförderte, braucht die STI mehr Fahrzeuge – und diese müssen irgendwo abgestellt und gewartet werden können.

Am STI-Sitz an der Grabenstrasse im Schwäbisquartier ist der zunehmende Platzmangel schon lange ein Thema. Die STI ist denn auch bereits seit Jahren auf der Suche nach einem flächenmässig grösseren Standort. Verschiedene Möglichkeiten wurden geprüft.

«Leider waren die Realisierungschancen bei den meisten evaluierten Standorten von Anfang an eher mittelmässig oder sanken mit zunehmendem Projektfortschritt», sagte STI-Verwaltungsratspräsident Hans Rudolf Zaugg am Donnerstag an der Medienorientierung vor der Generalversammlung.

«Wir konnten auch nicht mehr auf einen alternativen Standort innert nützlicher Frist hoffen, da die Hürden für das Einzonen von Landwirtschaftsland sehr hoch sind.»

In zwei Etappen

Die STI liess eine Machbarkeitsstudie erstellen, um die Entwicklungsmöglichkeiten im Schwäbis abzuklären. Gestützt auf diese Studie entschied der Verwaltungsrat, ein Neubauprojekt am bisherigen Standort zu realisieren. Um den benötigten Raum zu erhalten, wird das ganze Areal mit einem Untergeschoss versehen, was die Kosten in die Höhe schiessen lässt.

«Wir rechnen mit Kosten von mehreren 10 Millionen Franken.»Hans Rudolf Zaugg

Verwaltungsratspräsident STI

«Wir rechnen mit Kosten von mehreren 10 Millionen Franken», sagte Zaugg. Die Bauarbeiten würden zu einer Knacknuss, da der Verkehrsbetrieb aufrechterhalten werden müsse, sagte der STI-Verwaltungsratspräsident weiter. «Es gibt also keine andere Lösung, als den Neubau in zwei Etappen zu erstellen.» Im nächsten Schritt wird ein Wettbewerb ausgeschrieben, später wird ein Zeitplan aufgestellt.

Dichteres Angebot

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember gibt es für die Fahrgäste der STI positive Veränderungen: Es werden Taktlücken geschlossen sowie Taktverdichtungen und der Ausbau des Abendangebotes vorgenommen.

Betroffen sind die Stadtlinien 1, 2 und 5, das rechte Thunerseeufer und die Ver­bindungen nach Oberdiessbach, Wimmis sowie Goldiwil/Heiligenschwendi. Diese Verbesserungen gehören zum Angebotskonzept 2018–2021, das der bernische Grosse Rat in der Märzsession genehmigte.

Da ein Ausbau des Angebots nur mit mehr Fahrzeugen und mehr Personal möglich ist, musste die STI mit der Fahrzeugbeschaffung und weiteren Planungsarbeiten bereits 2016 beginnen, also vor der Behandlung durch den Grossen Rat, wie STI-Direktor Thomas Wegmann ausführte.

Da das Parlament grünes Licht gab, hat die STI nicht für den Papierkorb geplant und kann die Beschaffung von 5 Bussen für 3 Millionen Franken und die Rekrutierung von 13 neuen Mitarbeitenden weiterlaufen lassen.re

STI will neue Linie

Weitere Neuigkeiten aus dem vergangenen Geschäftsjahr:

Der Verkehrsertrag konnte von 18,9 auf 19 Millionen Franken gesteigert werden. Die Zahl der beförderten Fahrgäste blieb bei 16 Millionen stabil. «Wir konnten uns in diesem Bereich nicht steigern, weil das Angebotskonzept 2014– 2017 keine Taktverdichtungen oder neue Kurse enthielt», sagte Thomas Wegmann.

Wenn der Regionalverkehr Spiez–Interlaken voraussichtlich 2020 auf Bus umgestellt wird, wird sich die STI für den Auftrag bewerben.

Die Niederhornbahn, deren Geschäft von der STI geführt wird, konnte im vergangenen ­Geschäftsjahr rekordverdächtige Besucher- und Finanzzahlen erwirtschaften. Die konkreten Zahlen werden erst an der Generalversammlung der Niederhornbahn AG bekannt gegeben.

Markus Bähler ist per 1. Juni 2017 zum stellvertretenden Direktor der Verkehrsbetriebe STI AG ernannt worden. Als Geschäftsleitungsmitglied und Finanzchef kennt er die STI à fond und verfügt über viel Wissen und Erfahrung.

