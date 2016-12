Der König von Siam weilte in Thun

In allen Medien wurde im vergangenen Herbst über den Tod des Königs von Thailand, Bhumibol Adulyadej Rama IX. (König) berichtet, der am 13. Oktober 2016 im Alter von 89 Jahren und nach einer jahrzehntelangen Regentschaft seit 1946 starb. Sein Nachfolger Maha Vajiralongkorn Rama X., geboren 1952, soll im Frühjahr 2017 offiziell zum König gekrönt werden.

Kaum bekannt ist, dass 1897 der damalige König von Siam (Thailand), Chulalongkorn Rama V. (ausgesprochen Tschulalongkorn), für kurze Zeit in Thun weilte. Geboren 1853, war er von 1868 bis 1910 König von Siam, das ab 1939 Thailand heisst.

Ausgiebige Europa-Reise

Im April 1897 startete König Chulalongkorn von Siam aus seine Reise nach Europa. Er betrat in Venedig erstmals europäischen Boden und besuchte in der Folge zahlreiche Länder Europas: Italien, die Schweiz, den Vatikan, Russland, Schweden, Niederlande, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich-Ungarn, Grossbritannien und Deutschland. Vielerorts wurde er mit allen Ehren von hohen Repräsentanten der einzelnen Länder empfangen, so beispielsweise durch den deutschen Kaiser Wilhelm II.

Hintergrund der Reise waren wirtschaftliche Überlegungen und Interessen: Siam wollte Handelsbeziehungen (Import und Export von Waren) mit europäischen Ländern vermehren. Ein Ziel, das der königliche Besuch auch erreichte. Die gegenseitigen Handelsbeziehungen nahmen damals markant zu.

Der König und seine Entourage hinterliessen in allen Ländern einen positiven Eindruck. Gelobt wurden damals in der Tagespresse die guten Englischkenntnisse und die «guten europäischen Manieren». Am 16. Dezember 1897 betrat der König dann wieder die siamesische Heimat.

Viele Neugierige in Thun

Der Aufenthalt von Chulalongkorn in der Schweiz dauerte vom 17. bis 31. Mai 1897. Die Reise ins Berner Oberland erfolgte Ende Mai 1897. Mit einem Extrazug erreichte der König am Freitag 28. Mai die Stadt Thun, wo der Zug im Bahnhof Thun-Stadt (wo heute der Güterbahnhof liegt) und Thun-See (Scherzligen) jeweils einen kurzen Halt machte, da in Thun-Stadt ein Lokomotivenwechsel vorgenommen wurde.

Anschliessend ging die Reise weiter nach Interlaken, wo Chulalongkorn im Hotel Victoria eine Nacht verbrachte und wo er die für ihn noch unbekannten Alpen mit ihren schneebedeckten Gipfeln bei sehr guten Wetterverhältnissen geniessen konnte.

Am darauf folgenden Tag wurde bereits die Rückreise angetreten, und wiederum wurde in den beiden Thuner Bahnhöfen ein kurzer Halt eingeschaltet. Die Bevölkerung liess es sich damals an den beiden Tagen nicht nehmen, den König aus fremden Landen in den Thuner Bahnhöfen zu bewundern.

Chulalongkorn zeigte sich jeweils am Fenster des Eisenbahnwaggons und war, wie es in der Tagespresse hiess, erfreut über die Neugierde des Publikums, das auf gedrängt vollen Perrons stand. Der Monarch war, neben seiner Entourage, begleitet von den zwei kantonalbernischen Regierungsräten Gobat und von Wattenwyl sowie von Bundesrat Walter Hauser. (Thuner Tagblatt)