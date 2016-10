Der Herzog von Thun ist Airbrusher

Rein optisch ist George Herzog alias Duke beinahe ein Allerweltstyp: Shorts, Shirt, Turnschuhe, Sonnenbrille. Wären da nicht die Tätowierungen. Sie sind überall. Auf Beinen, Armen, am Kopf bis in die Stirn. Wenn der Duke – englisch für «Herzog» – etwas macht, macht er es richtig. Und oft etwas exzessiv.

Als er um die Ecke radelt und auf das Steffisburger Mietshaus zufährt, wo er üblicherweise wirkt, bugsiert er ein zweites Velo auf der Schulter – so nonchalant, wie andere Menschen eine Einkaufstüte am Lenker hängen haben.

George Duke ist Überlebenskünstler, Airbrusher, Hans Dampf in allen Gassen. Ursprünglich hat er die Kunstgewerbeschule in Bern absolviert und eine Lehre als Bau­maler abgeschlossen. Eigentlich sollte eine Ausbildung zum Farbdesigner folgen, weil «die bestimmen, welches Haus im Quartier welche Farbe hat».

Die Idee gefiel ihm, Farbdesigner wurde er aber dann doch nicht. Sein künstlerisches Flair lebt er heute hauptsächlich mit der Airbrushpistole aus. Ausserdem ist er Velomechaniker, war Autolackierer und hat sieben Jahre lang als Pfleger, eines davon als Gruppenleiter, in einem Heim für behinderte Kinder gearbeitet.

Auch heute macht er mehr als einen Job. Sein Teilpensum (30%) als Velomechaniker mache ihn zwar glücklich, aber er brauche Abwechslung. Die holt er sich, wo sich die Gelegenheit bietet. Etwa als Model für die Kampagne eines veganen Smoothies. Oder am Schulfest in Kaufdorf: Seit Jahren schminkt er dort mit seiner Airbrushpistole die Kinder.

Mike Shivas Cousin

Ein Türschloss und zwei Vorhängeschlösser trennen das Reich des Duke vom Rest der Welt. Zwei Räume mit einer Fensterfront. «Ich hab am Wochenende viel gearbeitet, darum ist es gerade etwas chaotisch hier», meint er und schiebt einen Stuhl aus dem Weg.

In der Tat. Auf dem Tisch stapeln sich Farbdosen und Folienreste vom Plotter, feiner Staub liegt auf dem Boden. Es riecht nach Lack oder Farbe. An einer Wand hängt ein riesiger Pferdeschädel. In einer Vitrine liegen vertrocknete Echsen und Plastiktotenköpfe.

«Ich liebe morbides Zeug» erklärt er und lacht, «auch wenn es die Leute in meinem Umfeld eher widerlich finden.» Wer weiss, dass Mike Shiva George Dukes Cousin ist, kann sich das lebhaft vorstellen.

Er sammelt nicht nur Absurditäten, sondern «alles, was ich kann». Zum Beispiel Velohelme: «Ich hab mal angefangen, und plötzlich hatte ich 18 Stück.» Dann hat er alle verkauft. Einfach so. Er zuckt grinsend die Achseln «Ich musste Ballast abwerfen.»

Mit Geld, sagt Duke, könne er aber eigen­tlich nicht viel anfangen. Er tausche lieber. «Das habe ich zum Beispiel im Gegengeschäft bekommen», sagt er und zeigt auf ein Scheibenrad. Auch die meisten seiner Tätowierungen seien dank kleinen Deals und Tauschgeschäften entstanden.

Verboten, aber aufregend

Als Airbrusher verschönert und personalisiert der Duke alle möglichen Gegenstände. Auch und vor allem Velos. Jene, die das Team der Schweizer Bahnfahrer an den Olympischen Spielen in Peking, London und Rio dabei hatten zum Beispiel. Oder das von Roger Rinderknecht, der 2012 in der Mountainbike-Disziplin «Four Cross» den Weltmeistertitel holte.

Fahrräder spritzt George Duke aber nicht nur, sondern er baut und verkauft sie auch. Und fährt sie mit Leidenschaft. Heute vor allem Fixies: Fahrräder ohne Übersetzung und mit Starrlauf.

«Vor neun oder zehn Jahren war ich der erste, der in Thun ein Fixie hatte», sagt Duke. Damals hatte er am Lenker noch eine Bremse, heute nicht mehr. Das ist zwar eigentlich nicht ganz erlaubt – laut Gesetz muss ein Fahrrad zwei funktionierende Bremsen haben – dafür aber umso aufregender.

Seine vier eigenen Fixies sind liebevoll kreierte Einzelstücke, von A-Z selbst gebaut. «Jedes einzelne Schräubchen habe ich selbst ausgewählt», sagt er. Fixie fahren ist für ihn ein Lebensgefühl. «Es ist ein puristisches Velofahren. Ausserdem gibt es mir einen gewissen Adrenalinkick.»

Letzteres, weil die Starrlaufbremse nur dann funktioniert, wenn man mit beiden Beinen die Pedale blockiert. Das braucht gutes Timing und macht den Bremsweg länger, weshalb man vorausschauend fahren muss. (Berner Zeitung)