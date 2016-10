«Das war wie ein Schlag ins Genick»

Es herrschte Goldgräberstimmung anfangs der Neunzigerjahre. Der Immobilienboom schien kein Ende zu nehmen, auch die Spar + Leihkasse Thun (SLT) wollte da nicht beiseite stehen. Hypothekarkredite wurden locker in der ganzen Schweiz platziert, Spekulanten kamen so einfach zu Geld wie nie zuvor.

Der Zusammenbruch der SLT am 3. Oktober 1991 bereitete der Party ein jähes Ende. Die Höhe der Zeche, welche die Gläubiger dann zu bezahlen hatten, ist inzwischen bekannt: 223 Millionen Franken mussten sie sich ans Bein streichen (vgl. Bericht unten).

Angst vor einer Bauruine

Der heute 69-jährige Michel G. Ducret verlor selber zwar kein Geld. Doch der Thuner war damals auch im Immobiliengeschäft tätig und unter anderem Promoter der Wohn- und Geschäftsliegenschaft Am Bahnhof am Malerweg in Thun. «Der SLT-Crash war wie ein Schlag ins Genick. Wir hatten Angst, dass unser Projekt zu einer Bauruine werden würde», erzählt Ducret.

«Wir hatten Angst, dass unser Projekt zu einer Bauruine werden würde.»Michel G. Ducret

Das Projekt, in das ein Konsortium mit elf Partnern gut 50 Millionen Franken investierte, war damals noch im Rohbau. Es wurde dann 1992 fertig gestellt. Erdgeschoss und Galerien standen einige Zeit leer, für die Wohnungen und Büros konnten Ducret und seine Partner aber mit der Baloise-Versicherung oder dem VBS relativ rasch Käufer finden.

Landesweites Echo

Doch der Schock, den der SLT-Crash auslöste, animierte Ducret dazu, im Haus Am Bahnhof einen dreiwöchigen Anlass zu organisieren. Das Projekt «Evolution-Vision-R(Evolution)», das zwischen dem 21. November und 8. Dezember 1991 stattfand, löste ein landesweites Echo aus.

«Das Schicksal der Region Thun interessierte im ganzen Land.»Michel G. Ducret

«Das Schicksal der Region Thun interessierte im ganzen Land. Viele wollten mithelfen, Thun aus dieser Misere zu führen», erinnert sich Ducret. So nahmen an den zahlreichen Workshops und Podiumsdiskussion zu den Themen Kultur, Architektur und Design sowie Gewerbe und Industrie auch bekannte Leute teil.

Die Grande-Dame des Cabarets, Elsie Attenhofer, etwa oder damalige Wirtschaftsgrössen wie Von Roll-Chef Heinz W. Frech oder Nationalrat Jean-Pierre Bonny (FDP). Der damalige Stadtpräsident Hansueli von Allmen (SP) zog nach den drei Wochen ein prägnantes Fazit: «Die Weichen sind gestellt, fahren müssen wir aber selber.»

Gründung des ICT

Ducret, der später auch für die Expo 2002 tätig war, erinnert sich gerne an die engagierten Diskussionen. «Es herrschte eine Aufbruchstimmung, die Krise schweisste die Leute zusammen», sagt Ducret. Ein konkretes Ergebnis des dreiwöchigen Anlasses war dann die Gründung des Vereins Innovationscentrum Thun-Berner Oberland (ICT).

Dieser bestand während rund zehn Jahren, in dieser Zeit wurden zahlreiche Projekte realisiert. «Das bekannteste ist wohl der Trampelwurm, der immer noch unterwegs ist», erzählt Ducret.

«Es herrschte eine Aufbruchstimmung, die Krise schweisste die Leute zusammen.»Michel G. Ducret

Ein weiteres war das Kleine Freudenhaus in der Berntorscheune, das Trampelboot oder das Projekt für den Kräuteranbau im Simmental. «Aus dem ICT kamen auch Impulse für den Bau eines Golfplatzes, für die Winterschifffahrt oder ein Wirtschaftstreffen der Jungen, einem Vorläufer des Swiss Economic Forums», sagt Ducret.

Der Verein, dem Unternehmer, Verbände oder Gewerkschaften angehörten, organisierte auch Projekte für Arbeitslose. «Damals gab es viele hochqualifizierte Leute ohne Arbeit», erinnert sich Ducret. So bot das ICT zusammen mit der damaligen Gewerkschaft Smuv Stellenlosen die Möglichkeit, sich zu Umweltbeauftragten ausbilden zu lassen.

Der damalige «Esprit de Thoune» ging nach Ansicht Ducrets in den letzten Jahren etwas verloren. Er ist aber überzeugt, dass man ihn wieder wecken könnte. Denn von einem ist er weiterhin überzeugt: «Aus Thun könnte man noch mehr machen.» (Thuner Tagblatt)