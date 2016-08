Das Oberland im XXL-Format

«Die diesjährige OHA wird zum Augenzwinkern animieren», sagt Gerhard Engemann. Der OHA-Geschäftsführer meint damit die diesjährige Sonderschau der Oberländischen Herbstausstellung «Oberland XXL».

Konkret gemeint ist Übergrosses zum Anfassen, wie etwa der schwerste Muldenkipper im Berner Oberland (wir berichteten), der grösste Schuh, der mächtigste Rauchquarz oder auch die markanteste mobile Autorennbahn und der grösste Töggelikasten zum Mitspielen.

«Die Sonderschau hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund, sie soll ganz einfach zum Staunen anregen», betont der Geschäftsführer, und schmunzelt. Nicht zuletzt deshalb wird an der Messe im Rahmen eines Wettbewerbs zudem die Oberländerin oder der Oberländer mit der grössten Körpergrösse gesucht. Ebenfalls gesucht sind der längste Bart oder die längsten natürlichen Finger­nägel.

«Mit den 240 Ausstellern liegen wir im Rahmen der Vorjahre, es war aber heuer nicht ganz einfach, die Ausstellungsfläche zu besetzen.»Gerhard Engemann

Eröffnet wird die zweitgrösste Konsumgütermesse im Kanton Bern morgen Freitag auf dem Expo-Areal in Thun zum 57. Mal. Nebst der Sonderschau im XXL-Format warten gegen 240 Aussteller auf die Besucherinnen und Besucher.

Weiter präsent sein werden die Kantonspolizei und die Rettungsflugwacht mit vielen Informationen über ihre Tätigkeiten. Zudem nimmt der Verband Beo Holz mit dem wohl ältesten Rohstoff der Welt an der Messe teil. Ebenfalls mit XXL-Formaten.

«Mit den 240 Ausstellern liegen wir im Rahmen der Vorjahre, es war aber heuer nicht ganz einfach, die Ausstellungsfläche zu besetzen», erläutert Engemann. So werde es für einige Firmen immer schwieriger, Personal für eine zehntägige Messe abzustellen.

Butter und Käse

Mit Sandro, dem grössten Muni im Berner Oberland, ist auch im OHA-Stall das XXL-Mass angesagt. Heuer dreht sich aber auch vieles rund um Butter und Käse.

Die Verbandsgenossenschaft für Simmentaler Alpfleckviehzucht und Alpwirtschaft tritt gemeinsam mit dem Berner Bauernverband und der Casalp, der Sortenorganisation Berner Alp- und ­Hobelkäse AOC, auf und verwandelt den OHA-Stall in eine Alpwirtschaft.

«Die OHA-Besucher können beim Herstellen von ­Alpkäse zuschauen und neu gleich selber Butter herstellen», erläutert Gerhard Engemann. Denn täglich wird ein Teil der 400 Liter Milch von den Kühen aus dem OHA-Stall vor Ort verar­beitet.

Viel Unterhaltung

Viel Abwechslung verspricht das Unterhaltungsprogramm. Jeden Abend sorgen gleich auf drei Bühnen Livekonzerte oder DJs aus den Bereichen Rock, Pop, Schlager und Volksmusik für passende Stimmung. «Da ist für jeden Geschmack etwas dabei», betont der OHA-Geschäftsführer. Neu ist die Messe auch auf Facebook zu finden.

Die Herbstausstellung in Thun ist ab morgen Freitag täglich geöffnet und dauert bis zum 4. September. Gratisparkplätze stehen an der General-Wille-Strasse und an der Allmendstrasse zur Verfügung. Von dort fahren Pendelbusse zur Messe.

(Berner Zeitung)