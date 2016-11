«Cats»-Tickets ab jetzt im Vorverkauf

Die Vorbereitungen für die neue Musicalsaison auf der Seebühne in Thun laufen auf Hochtouren. So startet heute der Vorverkauf für den ­Klassiker «Cats», der von 12. Juli bis 24. August in der Schweiz erstmals draussen aufgeführt wird. «Ausserdem haben die Thunerseespiele für die neue Saison das Label Kultur inklusiv erhalten, welches von der Fachstelle Kultur inklusiv von Pro ­Infirmis seit letztem April verliehen wird», schreiben die Musicalveranstalter in ihrer Medienmitteilung.

Mit diesem zeichne die Organisation Kulturangebote aus, welche sich für die Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe an etwas für alle, und die möglichst hindernisfreie Zugänglichkeit ihrer Angebote einsetzen.

Dolmetscherin und Technik

«Wir sind glücklich, dass unsere Anstrengungen im Bereich der Inklusion auch von offizieller Seite gewürdigt werden», freut sich Markus Dinhobl, ausführender Produzent der Thunerseespiele. Einige der treusten Fans seien Menschen mit Handicap. Auf einen hindernisfreien Zugang zu Spielgelände und Tribüne sowie Rollstuhlplätze auf der Tribüne würden die Seespiele seit Jahren wert legen.

Auch die gemeinsam mit der IGGH (Interessengemeinschaft Gehörlose und Hörbehinderte) organisierte Vorstellung mit Gebärdensprachendolmetscherinnen, welche seit 2012 jeweils an der Matinee-Vorstellung vom 1. August stattfindet, sei ein grosser Erfolg.

«Seit drei Jahren ist zudem die von der IGGH installierte induktive Höranlage im Sektor C im Einsatz», nennt Dinhobl ein weiteres Beispiel. Dank dieser empfangen Hörgerätetragende den Ton klar und ohne Nebengeräusche, sobald sie ihre Hörgeräte auf Telefonspule umschalten.

Gesprochener Bildbeschrieb

Im Sommer 2016 starteten die Thunerseespiele zudem das Angebot einer Vorstellung mit Audiodeskription. «Dabei erhalten Blinde und Sehbehinderte eine live gesprochene Bildbeschreibung der jeweiligen Musicalszene via Smartphone und Kopfhörer in ihr Ohr geliefert», erklärt Markus Dinhobl. So werde das Musical zu einer Art Livehörspiel, welches Blinden ermöglicht, das Geschehen auf der Bühne nachzuvollziehen.

«Wir prüfen derzeit die technischen Optionen und die Finanzierung für eine Audiodeskription für ‹Cats› und hoffen, dass es klappt», sagt Markus Dinhobl.

Erste Open-Air-Inszenierung

Elsbeth Jungi Stucki, Produzentin und Verwaltungsratspräsidentin, freut sich ausserordentlich auf die bevorstehende Saison: «Dass wir uns die Rechte für die erste Schweizer Open-Air-Aufführung sichern konnten, ist sensationell! Einen so erfolgreichen und beliebten Musicalklassiker an den Thunersee zu bringen, war ein grosser persönlicher Wunsch von mir.»

Sie hofft, dass das Publikum sich auf diese Open-Air-Inszenierung einlässt. Schliesslich mussten die Seespiele die Saison 2016 mit knapp roten Zahlen beenden und sind auf eine erfolgreiche Saison angewiesen (wir berichteten). Jungi Stucki zeigt sich optimistisch für die Zukunft: «Immerhin ist ‹Cats› eines der berühmtesten und erfolgreichsten Musicals ­aller Zeiten.»

Neu ist in Thun mit «Cats», dass es am 12. August eine zweite Matinee-Vorstellung geben wird. «Neu ist zudem, dass Backstageführungen auch von maximal 40 Individualgästen pro Abendvorstellung gebucht werden können», ergänzt Mediensprecherin Silvia Burkhard auf Anfrage. Diese würden um 17 Uhr starten und rund zwanzig Minuten dauern.

«Matterhorn» im Jahr 2018

Auch die Vorbereitungen für 2018 sind längst angelaufen. In jenem 16. Spielsommer präsentieren die Thunerseespiele, wie im Juni in Zermatt vorgestellt, das Musical «Matterhorn». Nach «Dällebach Kari», «Gotthelf» und «Der Besuch der alten Dame» bietet die Tragödie der Erstbesteigung die Grundlage für die vierte Eigenproduktion. Diese wird zudem die erste Co-Eigenproduktion mit dem Theater St. Gallen sein. Dort wird die Premiere für die Indoorversion am 17. Februar 2018 gefeiert.

Was unabhängig der Produktionen weiterhin möglich ist, sind der Kauf von Kostümen und Requisiten aus gespielten Musicals: «Rund fünfhundert Personen haben unseren Verkauf vom letzten Wochenende genutzt», sagt Silvia Burkhard. «Gruppen wie Laientheater oder Fasnachtsvereine, die noch Bedarf hätten, können sich gerne noch bei uns melden.» (Berner Zeitung)