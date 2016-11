Bürger stimmten Steuererhöhung zu

Normalerweise reicht eine Turnhalle aus, um eine Gemeinde­versammlung durchzuführen. Ganz anders das Bild am Montagabend.

Die zweite Halle musste auch ­geöffnet werden, und bis unmittelbar vor Verhandlungsbeginn wurden noch Stühle auf­gestellt. 415 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (9 Prozent der Stimmberechtigten) wollten an der Versammlung teilnehmen.

Sie kamen einerseits wegen der geplanten Steuererhöhung und andererseits wegen der drohenden Schliessung des Hallenbades.

Erst um 22 Uhr konnte über das Budget abgestimmt werden. Dies, weil mehrere Anträge gestellt wurden. Diese betrafen die in der strategischen Aufgabenprüfung vorgenommenen Streichungen von Leistungen und die geplante Steuererhöhung.

Am meisten zu reden gaben die im Budget vorgesehenen Einsparungen beim Hallenbad und die damit verbundene Schliessung des Bades in den nächsten Jahren. Dagegen wehrte sich an erster Stelle der Schwimmclub Delphin Uetendorf.

Denn noch 2010 hatte der Gemeinderat beschlossen, das Hallenbad zu sanieren und weiter zu betreiben. Edi Binggeli, ehemaliger Präsident der Schwimmclubs, sagte: «Das darf nicht wahr sein. Nicht schon wieder.»

Antrag zum Hallenbad

Im Interesse des Schwimmclubs und der rund 500 Kinder, die dort schwimmen lernen und trainieren, stellte er folgenden Antrag: «Die Gemeinde soll eine Arbeitsgruppe einsetzen, die diskutiert, was man mit dem Bad alles machen kann. Sie soll ein Konzept Hallenbad erarbeiten, das die Grundlage für die Zukunft des Hallenbades bildet.»

Binggeli begründete seinen Antrag damit, dass der Entscheid heute nur auf der Basis von finanziellen Überlegungen gefällt würde, andere Grundlagen und Argumente hingegen fehlen würden. Gemeindepräsident Albert Rösti (SVP) sagte dazu: «Wenn ihr das wollt, dann müssen die Steuern bereits heute noch mehr angehoben werden, anstatt nur auf 1,52 auf 1,54 Einheiten.» Er stellte diesen Antrag gleich selbst.

Umstrittene Steuererhöhung

Ein anderer Bürger hingegen stellte den Antrag, die Steuern nur von heute 1,48 auf neu 1,50 zu erhöhen. Ein Mann kritisierte den Gemeinderat und wehrte sich dagegen, dass man schon heute die Steuern wegen des Bades erhöhen wolle. Noch sei der Entscheid nicht gefallen.

Sein Antrag: Die Steuern seien nur soweit zu erhöhen, wie es der Gemeinderat ursprünglich geplant habe. Ein anderer Antrag lautete, man solle die Liegenschaftssteuern von 1,1 auf 1,2 Promille erhöhen, die Steuern hingegen nur auf 1,51. Dies würde das Budget nicht verändern, nur würden Liegenschaftsbesitzer mehr bezahlen, während die andern Bürger geschont würden.

Weiter wurde verlangt, die «Uetendorfer Nachrichten» nicht dünner zu machen, um zu sparen, sondern mit Werbung die Herausgabe der Gemeindezeitung zu verbilligen.

Kurze Pause nötig

Wegen der vielen Anträge, die einander gegenübergestellt werden mussten, benötigte Albert Rösti eine kurze Pause, um die richtige Reihenfolge bei den Abstimmungen festzulegen. Erst gegen 22 Uhr begannen die Abstimmungen. Mit 312 Ja gegen 59 Nein bei einigen Enthaltungen wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur Zukunft des Bades zu installieren. Etwas weniger deutlich wurde beschlossen, dass in Zukunft Werbung in den «Uetendorfer Nachrichten» erlaubt ist.

Klares Ja zur Erhöhung

Mit 308 zu 38 Stimmen wurde der Antrag, die Steuern nur auf 1,50 Einheiten zu erhöhen, abgelehnt. Ebenfalls ohne Chance blieb die Erhöhung der Liegenschaftssteuer bei gleichzeitiger Anpassung des Steuersatzes auf 1,51. Sie scheiterte mit 229 Nein ebenfalls deutlich.

Der Antrag des Gemeinderates, die Steuern bereits heute auf 1,54 Einheiten anzuheben, wurde mit 303 Nein gegen 34 Ja ebenfalls abgelehnt. Schliesslich wurde das Budget wie vom Gemeinderat in der Botschaft beantragt mit 337 Ja, 10 Nein und 8 Enthaltungen genehmigt. Damit steigen die Steuern von 1,48 auf 1,52 Einheiten, die Liegenschaftssteuern bleiben bei 1,1 Promille und die Feuerwehrersatzabgabe bleibt wie bisher auf 14,7 Prozent der einfachen Steuer.

(Berner Zeitung)