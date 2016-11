Budget mit Gewinn genehmigt

Die Gemeinde Jaberg wurde vom Amt für Wasser und Abfall aufgefordert, die Sickerschächte an der Hinterjabergstrasse aufzuheben. Eine Versickerung von Regenwasser dieser Flächen ist nur über eine biologisch aktive Bodenschicht zulässig.

Nach Abklärungen erwies sich eine Versickerungsmulde als sinnvollste Lösung. Im Wiesland entlang der Hinterjabergstrasse sollen ein rund 300 Meter langer Kanal erstellt und die bestehenden Strassenabläufe angeschlossen werden. Am Waldrand ist eine neue Oberflächensickermulde geplant. Die Kies AG Aaretal (Kaga) hat der Gemeinde angeboten, die Arbeiten zum Selbstkostenpreis aus­zuführen.

Das Bauprojekt sowie den dafür benötigten Kredit von 110'000 Franken haben die 35 ­anwesenden Stimmberechtigten einstimmig angenommen.

Jabergs 25-jähriges Abwasserentsorgungsreglement entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. Die 1999 erlassene kantonale ­Gewässerschutzverordnung sieht die kommunale Erhebung von einmaligen und wiederkehrenden Gebühren zur Deckung der gesamten Abwasserentsorgungs- und Betriebskosten vor. Auf die Frage aus dem Publikum, was dies für die Anwohner denn kosten würde, teilte Gemeinderat An­dreas Tschanz mit, dass pro Haushalt in etwa mit 160 Franken zu rechnen sei.

Das neue Reglement wurde einstimmig angenommen. Dies ergibt Mehrerträge von rund 20'000 Franken. Damit weist die Spezialfinanzierung jedoch immer noch eine Unterdeckung von 9000 Franken auf. Gemeinderätin Marianne Zürcher präsentierte das Budget 2017. Bei gleichbleibender Steueranlage von 1,49 wird, bei einem Aufwand von rund 992'000 Franken, ein Gewinn von 17'500 Franken erwartet.

In einem Rückblick fasste Gemeindepräsident Hans Bellorini die Ereignisse 1988 zusammen. Damals sei Otto Stich Bundespräsident gewesen, in Japan sei die längste Hängebrücke der Welt fertiggestellt und in Amerika die erste Google-Suchmaschine erfunden worden. «Es war aber auch das Jahr, in dem Sandra Aeberhard, Leonie Cécile von Arx, Tamara Ueltschi sowie Alois Streit und Luca Wenger geboren wurden», stellte er der Versammlung die fünf Jungbürger vor. (Berner Zeitung)