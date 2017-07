Ausgerissene Schafe wüten in Skulpturengarten

So absurd diese Geschichte auch tönt: Sie ist wahr. In Beat Stählis Künstleratelier in Gwatt waren die Schafe los.

Es war letzten Sonntag am Morgen. Der Künstler führte in den Innenräumen seines Ateliers einen Kurs durch, als er aus seinem Garten plötzlich einen Radau vernahm. Stähli ging nach draussen – und staunte nicht schlecht, als er einem mächtigen, gehörnten Schafbock gegenüberstand.

Der Bock kam nicht allein. Er besuchte Stählis Garten in Begleitung eines Mutterschafs mit zwei Jungen sowie dreier weiterer Tiere. Sieben Schwarznasenschafe also. So weit, so gut.

Der tierische Besuch allein hätte Beat Stähli nicht viel ausgemacht. Aber sein Garten ist eben nicht nur ein Garten, sondern ein Skulpturengarten, in dem Stähli seine Objekte ausstellt. Stunden, ja Tage oder sogar Wochen steckt Stähli in die Arbeit für seine Kunstwerke, die er auf seiner Website folgendermassen anpreist: «Schwerpunkt sind ästhetisch und an der Funktion orientierte Formen, welche die Natur über Millionen von Jahren entwickelte.»

Nun, wenn man nebenstehendes Bild betrachtet, ist auch das Walliser Schwarznasenschaf zweifellos ein Kunstwerk der Natur. Wenngleich es nicht seit Millionen von Jahren existiert; die erste schriftliche Erwähnung der Rasse reicht ins 15. Jahrhundert zurück. Doch mit Kunstverständnis scheinen die wolligen Tiere nicht besonders gesegnet zu sein. Sie begannen in Stählis Garten zu wüten. Ganz erbost ging der Bock zu Werke, den Stähli zuerst noch vertreiben wollte, diese Bemühungen aber der Vernunft willen bleiben liess. «Dä het taa winä Moore», sagt Stähli. «Ich hatte keine Chance.»

Die Bilanz des tierischen Feldzugs: Zwei Vögel aus Keramik (beide um die 50 bis 60 Zentimeter hoch), eine Katze sowie eine Frauenstele gingen zu Bruch. Ganz besonders schmerzt Stähli aber der Schaden an einer einzigartigen, grossen Eisenskulptur mit Kugeln, einer Kette und einem Ring. Alles in allem beziffert Stähli den Schaden in seinem Skulpturengarten auf rund 6000 Franken.

Wie sich später herausstellen sollte, gehörten – ja die Vergangenheitsform ist richtig, doch dazu später – die Schafe einem Bauern, der sie auf einem benachbarten Grundstück hielt. An jenem Sonntagmorgen durchbrachen sie den Zaun, der die Wiese von Stählis Grundstück trennt.

Der Bauer selber war am Sonntag nicht vor Ort. «Die Schafe blieben den ganzen Tag bei mir», so Stähli. «Gegen Abend zogen sie sich in den Stall zurück. Doch schon am nächsten Morgen waren sie wieder da.» Inzwischen hatte der Künstler den Besitzer der Tiere ausfindig machen können. Dieser hat den Schaden bereits seiner Versicherung bekannt gemacht. Laut Stähli sieht es so aus, dass die Versicherung den Schaden vollumfänglich deckt.

«Einerseits ist es natürlich schon himmeltraurig», sagt Stähli. «Doch andererseits nehme ich diese Sache auch mit Humor. Passiert ist passiert.» Der Bauer hingegen ist nach dieser Angelegenheit seiner sieben Schafe überdrüssig geworden. Und hat die Tiere an Ort und Stelle verkauft. «Sie wurden schon abgeholt», sagt Stähli.

Er freut sich, bald wieder mit seinen Töpferarbeiten beginnen zu können – sobald er den Rasen im Skulpturengarten vollständig vom Kot befreit hat. (Thuner Tagblatt)