Armee fischt Granate aus der Aare

Bange Momente für Passantinnen und Anwohner am Freitagnachmittag beim Kinderspielplatz unterhalb des Schwäbisbads in Thun. Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung (Kamir) der Armee bargen eine 10,5-Zentimeter-Granate aus der Aare.

Anwohner evakuiert

«Uns wurde gemeldet, dass sich oberhalb des Wehrs des Aarekraftwerks Munition im Wasser befinde», sagte Christoph Gnägi, Sprecher der Kantonspolizei. In der Folge habe die Polizei das Kamir-Team herbeigerufen, welches die Granate, die von Kanonen oder Panzer-Haubitzen verschossen werden kann, bergen konnte. «Während der Bergung musste der Verkehr von 16.25 bis 16.40 Uhr grossräumig umgeleitet werden», sagte Gnägi. «Zudem mussten wir einige Anwohner kurzzeitig evakuieren.» Nicht betroffen war der Bahnverkehr.

Geschoss lag lange im Wasser

Urs Müller, Sprecher des Führungsstabs der Armee, bestätigte den Vorfall und den Kamir-Einsatz. «Gemäss unseren Spezialisten lag das Geschoss schon länger im Wasser», sagte er. Die Stelle, an der die rund 12 Kilogramm schwere Granate geborgen wurde, ist einfach zugänglich. «Es ist denkbar, dass jemand sie entsorgt hat.» Laut Müller handelt es sich um eine Granate, welche in der Schweizer Armee seit mehr als zehn Jahren nicht mehr verwendet wird.

Unklar ist, ob es sich um Kampf- oder Übungsmunition handelt; um dies zu erkennen war das Geschoss zu verrostet. Kampfmunition ist mit wesentlich mehr Sprengstoff bestückt, eine Explosion ist bis zu zehnmal so heftig, wie bei einer Übungsgranate. «Das geborgene Geschoss wurde in einem sicheren Fahrzeug abtransportiert und wird von unseren Fachleuten gesprengt», so Müller weiter.

1960 Bilndgänger im Jahr

Gemäss der Statistik der nationalen Blindgängerzentrale wurden im Jahr 2015 allein im Kanton Bern 111 Meldungen von Blindgängern, Fundmunition oder Munitions-Schrott verzeichnet. Schweizweit waren es 1960 Meldungen.

43 Prozent davon waren Fundmunition – Munition, die irgendwo liegen blieb, nicht verschossen wurde oder schlicht vergessen ging; «oft auch in Kellern von Armeeangehörigen, die sie zweifelhafte Form von ‹Souveniers› daheim lagern», wie Müller sagt. (Thuner Tagblatt)