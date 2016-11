Angeklagter liess sich nicht blicken

Ursprünglich waren für die Hauptverhandlung gegen einen 27-jährigen Portugiesen zwei Tage vorgesehen. Weil er gestern nicht vor dem Regionalgericht Oberland in Thun erschien, konnte das Kollegialgericht in Dreierbesetzung kein Urteil fällen. Der Beschuldigte hatte seinem amtlichen Verteidiger mitgeteilt, dass er – angeblich wegen Geldmangels – nicht kommen könne. Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Erfolglose Gegenwehr

Was war geschehen? In einem Hotel im Berner Oberland bedrängte im August des vergangenen Jahres ein Angestellter eine Arbeitskollegin sexuell. Er drückte sie in einem Essraum für das Personal an die Wand, hielt mit seiner linken Hand ihre Hände an den Handgelenken fest, küsste sie am Hals und versuchte mehrmals erfolglos, sie auf den Mund zu küssen.

Im weiteren Verlauf steckte der Mann seine rechte Hand in ihre Leggings und fummelte mit den Fingern in ihrem Intimbereich herum. Dies, obwohl die Frau ihm klarmachte, er solle damit aufhören. Sie stiess ihn auch weg.

Anschliessend schob der Mann das Opfer in einen Toilettenraum, wo er dessen Hose zusammen mit der Unterhose bis in die Kniekehle nach unten zog. Trotz Gegenwehr der Frau konnte der Angeklagte sie vergewaltigen. Schliesslich gelang es ihr, wegzugehen. Während des Vorgangs im Toilettenraum habe die Frau den Mann mehrmals zum Aufhören aufgefordert, wie aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Es gab bereits Versuche

Bei der Befragung durch Gerichtspräsidentin Eveline Salzmann bestätigte das Opfer, das als Privatklägerin auftrat, die bereits gemachten Aussagen. Nach dem Vorfall habe sie ein Spital aufgesucht, um sich untersuchen zu lassen. «Zudem konsultierte ich eine Frauenärztin, die mir Tabletten zur HIV-Prävention verschrieb.»

Sie gab zu Protokoll, dass der Angeklagte schon vor dem Vorfall versucht habe, ihr in eindeutiger Absicht näher zu kommen. Rund ein Dutzend Fragen richtete der Verteidiger anschliessend an die Frau. Da wegen der Abwesenheit des Beschuldigten gestern kein Urteil gefällt werden konnte, muss eine Fortsetzungsverhandlung anberaumt werden.

Sollte der Angeklagte dannzumal wiederum nicht erscheinen, wird der Prozess im Abwesenheitsverfahren durchgeführt. Diesem Vorgehen stimmten alle Beteiligten zu. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.

(Berner Zeitung)