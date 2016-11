2000 Besucher am Adventsmärit

Kerzenlicht, liebevoll und kreativ geschmückte Märitstände sowie der Duft nach Glühwein und Tannenzweigen empfingen Gross und Klein.

Und auch Gaumen und Magen kamen nicht zu kurz, entstanden doch an den Verpflegungsständen mit Militärkäseschnitten, Raclette, heisse Hamme, Grillbratwürste, Hotdog und Waffeln zeitweise sogar längere Warteschlangen.

Jugendmusik spielte auf

Das Konzert der Jugendmusik Heimberg unter der Leitung von Luca Belz in der Aula begeisterte die Zuhörer. Monika Lysser sorgte mit ihrem Drehörgeli für eine gute Märitstimmung.

Untermalt von Orgelmusik fand die eindrückliche Krippen­figurenausstellung in der Kirche erneut grosse Bewunderung. Ganze Familien liessen sich zudem von der Feuerwehr informieren und beraten über Brandverhütung und boten dazu gleich Cervelat zum Selberbräteln an.

Die Kinder hatten grossen Spass mit Lebkuchen verzieren, Kerzen ziehen und beim Rundendrehen auf dem Rösslispiel. Schülerinnen verkauften mit grossem Eifer und viel Charme Kostbarkeiten aus Küche und Werkraum sowie selber gestaltete Karten, dies zugunsten von Unicef.

Der gemeinnützige Frauenverein lässt seinen Erlös aus dem Verkauf von Hotdogs und Waffeln der Tagesschule Heimberg zukommen, und die Landfrauengruppe spendet ihre Einnahmen vom Verkauf der Weihnachtsgüezi an Pro Senectute.

Die vollen Einnahmen der Kirchgemeinde aus dem Verkauf am Märit gehen an das Hilfsprojekt «Licht in Lateinamerika».

Auch in diesem Jahr wurde der schönste Märitstand vom Kulturverein ausgezeichnet. Als Jury amtete der Männerkochklub Heimberg 82. Als Siegerinnen ausgezeichnet wurden Marlies Riesen und Angela Liechti aus Heimberg, sie erhielten Geschenkgutscheine des Kulturvereins Heimberg.

2017 gibt es keinen Märit

Mit Bedauern, aber auch mit Verständnis wurde von den Märiteilnehmern zur Kenntnis genommen, dass der Vorstand des Kulturvereins beschlossen hatte, 2017 auf die Durchführung des Heimberger Adventsmärit zu verzichten.

Anfang Jahr 2017 wird mit dem Projekt Sanierung und Umbau der Aula begonnen, und es ist zu ungewiss, in welchem Zustand sich dann im November 2017 die Baustelle befinden wird. «Die Prüfung von anderen möglichen Standorten hat keine befriedigende Lösung ergeben», heisst es in der Medienmitteilung.

2018 in reduzierter Form

Beflügelt vom erneuten Erfolg des Adventsmärit sei der Vorstand aber motiviert, am 30. November 2018 den 16. Heimberger Adventsmärit im Sinne von «Begägnige im Advänt» unter dem Motto «Klein, aber fein» wieder zu organisieren. (pd)