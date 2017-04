1295 Unterschriften für die Johanneskirche

Ganze 1500 Unterschriften haben die Initianten des Vereins Pro Kirchen Strättligen gesammelt, 1295 davon sind effektiv gültig. Diese wurden am Mittwochvormittag bei der Gesamtkirchgemeinde Thun eingereicht, lange vor Ablauf der Frist Ende Mai. «Wir konnten die erforderliche Anzahl Unterschriften – nämlich 1000 Stück – weit übertreffen», freut sich Oliver Jaggi, Vertreter des Initiativkomitees und Co-Präsident des Vereins.

«Die vielen Unterschriften zeigen, dass die Bevölkerung bei so einer wichtigen Entscheidung wie der einer Kirchenschliessung mitbestimmen will», so Jaggi. Für ihn ist klar: «Die Johanneskirche darf nicht geschlossen und verkauft werden!» Neben ihrer Initiative wollen die Mitglieder von Pro Kirchen Strättligen auch erreichen, dass ein umfassendes Gebäudenutzungskonzept und eine Gebäudeentwicklungsstrategie in der Gesamtkirchgemeinde Thun erarbeitet werden.

Die Gesamtkirchgemeinde ihrerseits will sich in Bezug auf das Geschäft nicht in die Karten blicken lassen. Am Mittwochnachmittag bestätigte Willy Bühler, Präsident des Kleinen Kirchenrats, auf Anfrage dieser Zeitung, dass die entsprechende Initiative bei der Gesamtkirchgemeinde Thun eingegangen sei. Der Kleine Kirchenrat werde den Inhalt des Vorstosses prüfen und anschliessend seinerseits einen Antrag zuhanden des Grossen Kirchenrats ausarbeiten.

Dass bei der Übergabe kein Vertreter des Kleinen Kirchenrats vor Ort gewesen sei, sei normal. «Der Bundesrat nimmt Initiativen auch nicht persönlich entgegen.»

Wie geht es nun weiter?

Gemäss dem Reglement der Gesamtkirchgemeinde hat der Kleine Kirchenrat insgesamt neun Monate Zeit, um die Initiative «Pro Johanneskirche» zusammen mit dem Gegenvorschlag dem Grossen Kirchenrat zu unterbreiten. Stimmt das Kirchenparlament der Initiative zu, würden dessen eigene Be­schlüsse vom 29. August 2016 aufgehoben. Diese sahen vor, dass die Johanneskirche auf Anfang 2017 entwidmet und nur noch bis Ende 2018 genutzt werden kann.

Sagt der Grosse Kirchenrat Nein zur Initiative, hätte der Kleine Kirchenrat wiederum neun Monate Zeit, um das Geschäft vor den Souverän, das Kirchenvolk, zur Abstimmung zu bringen. Dessen Entscheid wäre dann verbindlich. Wie die Mitglieder der Gesamtkirchgemeinde befragt würden, ist derzeit noch unklar. Es gibt die Möglichkeit einer Urnenabstimmung oder einer Gesamtkirchgemeindeversammlung.

Wie auch immer: Das Geschäft wird in Thun bestimmt noch länger zu reden geben. Dies umso mehr, als derzeit auch noch eine Beschwerde in derselben Angelegenheit beim Verwaltungsgericht hängig ist. (Thuner Tagblatt)