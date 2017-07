Einbruchserie im Seeland aufgeklärt

Artikel zum Thema

Einbruch in Thun: Die Täter sind geschnappt Thun Im März waren zwei Unbekannte in ein Haus an der Waldheimstrasse in Thun eingebrochen und danach geflüchtet. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung sinbd die beiden Täter nun gefasst. Mehr... 16.06.2017

Härtefallklausel bewahrt Einbrecher vor Ausschaffungen Die umstrittene Härtefallklausel hat in den ersten Monaten in rund 40 Fällen die Ausschaffung verurteilter Ausländer verhindert. In diesen Fällen haben die Staatsanwälte in eigener Kompetenz entschieden. Dagegen wehrt sich die SVP. Mehr... ABO+ Fabian Schäfer. 09.06.2017