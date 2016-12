Zwei Berner Bäckerinnen räumen an den Swiss Skills ab

Wer an den Swiss Skills mitmachen will, muss überdurchschnittlich gut sein in seinem Beruf. Mindestens einen 5er-Schnitt braucht es in der Lehrabschluss-Prüfung, um zu den Handwerksmeisterschaften zugelassen zu werden.

Jessica von Siebenthal und Fabienne Wüthrich haben beide mit einem weit höheren Notenschnitt abgeschlossen. Beide erhielten daraufhin eine Einladung für die nationalen Meisterschaften.

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt

Vom 28. - 30. November buken sie zusammen mit zehn anderen Bäckern und Konditorinnen aus der ganzen Schweiz um die Wette. Während zehn Stunden bereiteten sie Brote, Brötchen und Desserts zu. Eine Jury beurteilte die fertigen Kreationen nach Geschmack, Aussehen, Gewicht und Anzahl. Im Rahmen des Wettbewerbs stellten die Teilnehmer ausserdem «Schaustücke» zum Thema Sport her: filigrane Kunstwerke, geformt aus Brotteig, bei denen alle Kandidaten ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten.

Jessica von Siebenthal, die momentan bei Charlys Tea Room in Gstaad arbeitet, hauchte einer Szene mit der Oberländer Skilegende Mike von Grünigen neues Leben ein. «Die Szene mit den Skiern hat so viel Schwung. Diesen wollte ich nutzen und in den Wettbewerb mitnehmen», erklärte die 21-jährige Bäckerin und Konditorin, die selbst leidenschaftlich gerne Ski fährt.

Fabienne Wüthrich ihrerseits, kreierte ein eindrucksvolles Schaustück zum Thema «Tanz»: das Kunstwerk war stattliche 60 cm hoch und bestand aus vielen verschiedenen Teilen. Die Teile habe sie schon im Voraus in der Backstube hergestellt, erklärt Wüthrich. Vor Ort musste sie das Schaustück nur noch zusammensetzen. Die 20-Jährige Schangnauerin stammt aus einer Bäckerfamilie und absolvierte nebst der Ausbildung zur Bäckerin auch eine Lehre als Konfiseurin. Momentan arbeitet sie in der Bäckerei Spicher in Gunten. Dort hatte sie sich auch auf die Swiss Skills vorbereitet.

Ein durchwegs positives Erlebnis

Jessica von Siebenthals Vorbereitungen fanden in Charlys Tea Room statt. Ihre Lehre absolvierte sie einst beim Oerli-Beck in Gstaad. Sie verdanke beiden Betrieben viel, so von Siebenthal: «Die Unterstützung, die ich von beiden Bäckereien bekommen habe, war einfach grossartig.» Auch ihrer Familie und ihren Freunden sei sie sehr dankbar, für all die Hilfe und das Verständnis, welches ihr entgegengebracht wurde.

Für die erfolgreichen Bernerinnen war der Wettkampf ein rundum gelungenes Erlebnis. «Es waren drei tolle Tage mit schönen Begegnungen und vielen Emotionen», erinnert sich Wüthrich. Von Siebenthal war begeistert, wie kollegial und locker die Stimmung an den Swiss Skills war. Beide nehmen viele positive Erfahrungen aus den drei Wettkampftagen mit. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)