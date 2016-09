Zurück auf den Startplatz eins

Und wieder ist Initiative gefragt, wie damals 1997, als ein mögliches Bäderprojekt – von einem Alpenbad sprach damals niemand – lanciert wurde. Ein Komitee legte die Pläne vor, im Dorf Adelboden ein Erlebnisbad zu bauen. Die Realisierungskosten wurden auf 40 Millionen Franken geschätzt – ohne Hotel. Im Lauf der Zeit kamen und gingen mögliche Investoren, das Projekt Alpenbad wuchs auf eine Bäderlandschaft mit Luxushotel für 120 Millionen Franken.

Aktuell laufen die Verhandlungen dazu, das gescheitere Projekt endgültig zu beenden. Heute sind die Adelbodner um viele Erfahrungen reicher und sind wieder im Bereich des Ursprungsprojekts angelangt – bei Kosten von rund 25 Millionen ­Franken.

200'000 Gäste pro Jahr

Derzeit werden Personen gesucht, die sich aktiv für die Entwicklung eines Bäderprojekts auf dem Gelände neben dem Hotel Huldi engagieren würden (siehe gestrige Ausgabe). Initiant der neuen Bemühungen ist Christian Burn, Seniorchef des Baugeschäfts Burn & Künzi und Besitzer der Parzelle.

Die Nähe zu den Hotels im Dorf, namentlich Huldi und Steinmattli, sowie die vielen Ferienwohnungen in Adelboden werden als Grundauslastung bezeichnet. Ziel wären knapp 600 Eintritte pro Tag, was 200'000 pro Jahr macht. Das Alpenbad rechnete mit bis zu 1000 Eintritten täglich.

Als Vorbild für das Angebot (Innen- und Aussenbecken sowie Spa/Wellness) und Kennzahlen wird das Bad im freiburgischen Charmey angeführt. Dessen Direktorin führte am Montag aus, dass in der groben Projektrechnung die Bankkredite vermindert und die Personalkosten realistischer angenommen werden müssten.

Für die Finanzierung wird neben den Banken auf Publikumsaktien und eine Gemeindebeteiligung gesetzt. Der Betrieb muss selbsttragend sein, deshalb soll ein potenzieller Betreiber früh an Bord geholt werden, der allenfalls seine Erfahrungen einbringen kann.

Einen mächtigen Hauptinvestor oder -aktionär will man offensichtlich vermeiden. Die gemachten Erfahrungen in Bezug auf auswärtige Investoren (negativ) und Finanzierung von Projekten wie den Bergbahnen aus der Gemeinde oder Region selber (positiv) prägen. Ob ein Projekt beim Hotel Huldi oder auf dem frei werdenden Nevada-Areal umgesetzt würde, die Zufahrt respek­tive Dorfstrassenentlastung via Zelgstrasse rückt bei beiden Standorten ebenfalls wieder in den Fokus.

Erste Reaktionen

Unmittelbar nach der Präsentation nahmen einige der Anwesenden kurz Stellung zu den Ideen.

Gemeinde Adelboden: Für ­Gemeinderatspräsident Markus Gempeler ist «extrem wichtig, dass wir nun nicht dem Alpenbad nachtrauern, sondern den Gedanken weiterpflegen.» Die Gemeinde sei sicher grundsätzlich bereit, mitzuziehen an einer neuen Idee, helfe Wege zu ebnen, werde aber sicher nicht die Führung in so einem Projekt übernehmen können.

Verein Hotwater: Emanuel Aellig, der schon 1997 dabei war, als das erste Bäderprojekt initiiert wurde, bringt den Verein Hotwater ins Spiel. «Wir möchten die Führung des Vereins in jüngere Hände übergeben. Vielleicht findet sich ja so eine Gruppe, die mithilft? Die Idee des Vereins und des neuen Projektes von Christian Burn decken sich ja.»

Adelboden Tourismus: Für den lokalen Tourismusdirektor Urs Pfenninger ist wichtig, dass das Projekt mit den bestehenden Wasserangeboten der Hotels abgestimmt wird – und an die Aufenthaltsgäste in Hotels und Ferienwohnungen gedacht wird. «Adelboden könnte damit auch die Kompetenz im Bereich Wasser stärken, und zwar ganzjährig», ist Pfenninger erfreut.

Die am vorgeschlagenen Standort mögliche Verbindung mit dem aus den 1930er-Jahren stammenden und denkmalgeschützten Gruebi-Freibad sei ein zusätzlicher Pluspunkt. Da die Zufahrt zur Badelandschaft via Dorfstrasse angedacht ist, komme der Entlastung via Zelgstrasse grosse Bedeutung zu: «Sonst hätten wir ja nicht die Dorfstrasse attraktiver machen müssen.»

