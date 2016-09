Zugang zur Kirche wird für Gehbehinderte einfacher

Anschliessend an den sonntäglichen Gottesdienst begaben sich die Kirchgänger an den westlichen Zipfel des Friedhofes zur Einweihung des neuen Gemeinschaftsgrabes. Das jetzige nahe der Kirche stösst in der Kapazität an seine Grenzen. Gemeinderat Ueli Gfeller stellte fest, dass es mit den beiden neu gepflanzten Begegnungsbäumen Linde und Eiche und mit dem Blick zum Chumi ein sehr schöner Ort für die letzte Ruhe geworden ist. Pfarrer Alfred Müller teilte diese Meinung.

«Ich habe ‹gegoogelt› und konstatiert, dass wir das schönste Gemeinschaftsgrab haben. Das einzige und beste Kunstwerk darauf ist diese Wiese, in der die Urnen beigesetzt werden.» Der Friedhof Zweisimmen sei mit der Allee, den Ruhebänken und dem Gemeinschaftsgrab zum Park geworden, fügte er an. Wie die vorgängige Predigt schmückte Walter Arm die Einweihung mit Alphornklängen aus.

Zugang für Gehbehinderte

Nach der Feier begaben sich 36 Stimmberechtigte und einige Gäste zur Kirchgemeindeversammlung in der Kirche. Das Projekt «gehbehindertengerechter Zugang zur Kirche» war im Frühjahr abgelehnt worden. Inzwischen haben es Kirchgemeinderat, Projektleiter Stefan Pfister und die Denkmalpflege überarbeitet. Kirchgemeinderatspräsident Daniel Sumi stellte nun die «gutschweizerische Kompromisslösung», wie er es nannte, vor.

Kompromisslösung, weil die für Rollstühle empfohlene Steigung von 60 Prozent von Aufbahrungshalle bis Kreuzung Allee überschritten wird. «Wir sind der Meinung, dass es bei Abdankungen immer Leute hat, die den Rollstuhlabhängigen behilflich sind», sagte er. Ohne Gegenstimme genehmigten die Versammelten das geplante Vorhaben. Die Kosten von rund 40 000 Franken übernimmt ein Spender. Wie Stefan Pfister auf Anfrage mitteilte, werden die Arbeiten am rund 20 Meter langen Wegstück im nächsten Monat ausgeführt.

(Berner Zeitung)