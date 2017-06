Willkommen im Zwergenland

Ein Weiher mit Wasserrad, ein Brünnli, ein Insektenhotel, Steinmanndli, viele Pflanzen, viel Wasser: Doch im Zentrum von Markus Schwendimanns Garten stehen ganz klar die Zwerge. 200 Exemplare – die meisten aus Kunststoff, einige aus Glas – sind in der «Oase» des 67-Jährigen ausgestellt.

Musikanten, Handwerker . . .

«Ich will eine Geschichte erzählen, die Zwerge nicht einfach so hinstellen», sagt Markus Schwendimann. So sind an einem Ende des Gartens alle Musikanten versammelt, all jene Zwerge also, die irgendein Instrument spielen, jeder ein anderes. «Ich besitze kaum doppelte Exemplare.» Dann wären da die Sportler, und unweit daneben hat Schwendimann die Handwerker – vom Schmied über den Maler bis zum Schuhmacher – versammelt. Der Rentner passt den Garten den Zwergen an. So hat er für Schneewittchens sieben Zwerge ein Waldhaus angefertigt, für den ­angelnden Zwerg einen Weiher – Fischerhaus inklusive – aus dem Boden gestampft. Jedes noch so kleine Detail hat er selber hergestellt. Für den Steinmanndlibrunnen zum Beispiel hat er ein 50-Liter-Fass im Boden versenkt. Und so ist mit den Jahren ein regelrechtes Zwergenland entstanden. Was Schwendimann wichtig ist: Die Umgebung hat Freude ­daran. «Manchmal schauen Kitas oder Kindergärten vorbei», dann lasse er sie in sein Reich. Und auch die Tiere fühlen sich in ­Markus Schwendimanns «Oase» wohl. Viele Eidechsen tummeln sich zwischen den Zwergen, das Insektenhaus ist gut besetzt, ­Vögel erfreuen sich ob der vielen Wasserstellen, und in einem der Zwergenhäuschen mache es sich regelmässig eine Katze gemütlich.

Flickarbeiten im Winter

Angefangen hat Schwendimanns Passion für Gartenzwerge vor rund zehn Jahren. «Ich habe mir in einem Warenhaus drei Stück gekauft, von da an war ich den ­Fabelwesen verfallen. Ein Hobby, das ihm auch Halt gegeben habe, als es ihm zwischenzeitlich gesundheitlich nicht gut ging. Der gelernte Kaminfeger hatte sein halbes Leben lang als Storenmonteur gearbeitet, seit zwei Jahren nun ist er offiziell pensioniert, auch wenn er nach wie vor zwei Halbtage pro Woche arbeitet – als Aushilfe in einer Thuner Drogerie. Zudem hat er in der Liegenschaft, in welcher er wohnt, den Abwartsposten inne. Und er unterstützt seine stark sehbehinderte Frau bei allen möglichen Haushaltsarbeiten.

Ausgestellt sind die Zwerge von März bis November. «Wenn ihnen das erste Mal Schnee auf die Kappe fällt, nehme ich sie rein.» Dann werden sie fein säuberlich geputzt «und nachgemalt, wenn sie an Farbe verloren haben». Damit im Frühling die Zwerge wieder ihr Plätzchen finden, hat er sie, wie auch ihren Standort im Garten, nummeriert.

Eine Diebin am Werk

Glück im Unglück hatten Schwendimanns Ende Mai, als ein Hagelsturm über Thun zog. Obwohl ihr Zuhause, in dem das Paar seit der Heirat vor 44 Jahren wohnt, nahe dem «Epizentrum» gelegen war, blieben die meisten Zwerge – wie auch die vielen Pflanzen – vom Unwetter verschont. «Meine Frau und ich weilten in den Ferien», und ja, er habe sich Sorgen gemacht um seine Zwerge. «Wenn die plötzlich nicht mehr da wären, würde etwas fehlen», sagt Schwendimann bestimmt. Jeden Morgen und Abend stattet er ihnen einen Besuch ab. «Wenn einer weg wäre, würde mir das ziemlich schnell auffallen.» So wie vor rund drei Jahren, als eine Diebin, die auf schnelles Geld aus war, ein paar Zwerge aus Schwendimanns ­Garten entfernt und sie der nahe gelegenen Brockenstube verkauft hatte. «Ich habe die Polizei alarmiert», erzählt Schwendimann. Diese habe sein Anliegen sehr ernst genommen, obwohl es «nur» um Zwerge ging. «Das hat mich sehr gefreut.»

Den Kopf durchlüften

Die meisten der in Deutschland hergestellten Zwerge kauft Markus Schwendimann in einem Spielwarenladen in Appenzell. «Ich bezahle in der Regel pro ­Exemplar zwischen 20 und 50 Franken.» Wenn er sie nicht von seiner Frau oder der Tochter, ­welche ebenfalls unter dem gleichen Dach wohnt, geschenkt bekommt. Mit ihnen sitzt er denn auch am liebsten in seiner ­«Oase». Oder er nimmt sich Zeit für sich allein. Die Zwerge würden nicht «dryschnure», sagt er. «Perfekt, um den Kopf durchzulüften.» (Berner Zeitung)