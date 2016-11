Wer überzeugt mehr:Weibel oder Kummer?

Sie haben bereits Erfahrung als Gemeinderat in Kandersteg. Was ist so toll daran, dass Sie als Ratspräsident kandidieren?

Urs Weibel: Erstens wollte ich der Bevölkerung eine echte Wahl ermöglichen, zweitens wurde ich von der Bevölkerung zur Kandidatur «bearbeitet», und drittens ist das Gemeinderatspräsidium eine Herausforderung: Zusammen mit Bevölkerung, Tourismus und Gewerbe, Gemeinderat und Verwaltung die Zukunft von Kandersteg mitgestalten.

Anton Kummer: Der Ratspräsident ist eine weitere, interessante Aufgabe innerhalb des Rates und persönlich eine grosse Herausforderung. Ich kann zudem auf eine gut funktionierende Verwaltung zählen.

Was ist so speziell an Kandersteg, dass Sie sich noch mehr für die Gemeinde engagieren wollen?

Urs Weibel: Mein Interesse an komplexen Teamaufgaben ist nicht speziell auf Kandersteg fokussiert; ich würde mich auch in einer anderen Gemeinde für das Gemeinwohl engagieren. An Kandersteg speziell ist, dass das Dorf in Spitzenzeiten sicher viermal mehr Bewohner als stimmberechtigte Bürger hat; auch das ist eine besondere Herausforderung.

Anton Kummer: Kandersteg ist ein wunderschönes Dorf mit einer offenen Bevölkerung, wo Anstand und Zusammenhalt noch grossgeschrieben werden, daher möchte ich mich noch mehr für die Gemeinde engagieren.

Was würden Sie sofort ändern in Kandersteg, wenn Sie einfach so könnten?

Urs Weibel: Würden der Gemeinde die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, würde ich versuchen, günstigen Wohnraum (z. B. für Familien mit Kindern) zu realisieren und so unter anderem den Fortbestand mindestens der Unterstufe der Schule zu sichern.

Anton Kummer: Einfach so kann man keine Änderungen herführen, diese müssen gut überdacht und geplant werden. Dies hat auch meine Erfahrung gezeigt, ein Prozess, der mit Einbezug der Bevölkerung respektive der Betroffenen gemacht wird, bei dem man sich Zeit nimmt, führt schlussendlich ans Ziel. Ein Projekt mit der Brechstange angehen ist noch nie gut gekommen.

Haben Sie Visionen für Ihren Wohnort?

Urs Weibel: Ich möchte dazu beitragen, dass das schöne und traditionelle Dorfbild erhalten bleibt, Bürger wie Gäste ein abgerundetes Angebot für Einkauf und Freizeit im Ort vorfinden sowie von und über Kandersteg immer wieder positiv in den Medien berichtet wird. Kandersteg soll aber Kandersteg bleiben!

Anton Kummer: Meine Vision ist, das Kandersteg auch noch in fünfzig Jahren eine selbstständige Gemeinde mit einer aktiven Bevölkerung ist, wo der Tourismus floriert, das Gewerbe genügend Arbeit hat und die Landwirtschaft überleben kann.

Was fehlt Ihnen persönlich in Kandersteg?

Urs Weibel:Fehlt uns etwas in Kandersteg? Vielleicht würden eine Tankstelle und eine Metzgerei – wobei es hier Alternativen im Dorf gibt – den Einkaufstourismus eindämmen und damit dazu beitragen, dass die ­Einkaufsmöglichkeiten in den Dorfläden erhalten bleiben.

Anton Kummer: Grundsätzlich nichts. Wir haben eine gut funktionierende Gemeinde, Grundschule, Anbindung an den öffentlichen Verkehr und so weiter. Was wünschenswert wäre, ist, dass nicht noch mehr kleinere Läden schliessen müssen.

Massgebend für Veränderungen, Fortschritt oder Entwicklung sind normalerweise Leute, die motiviert sind – und das Geld. Wo gibt es da noch Spielraum für die Gemeinde?

Urs Weibel:Ich meine, dass es trotz dem hohem Regulierungsgrad durch den Bund und den Kanton und trotz einem hohen Anteil an gebundenen Kosten noch Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der Gemeinde gibt. Es wird eine Frage einer zielführenden Planung und der Priorisierung der Projekte sein, was in welchem Zeitrahmen realisiert werden muss beziehungsweise kann.

Anton Kummer: Die Gemeinde hat keinen grossen finanziellen Spielraum. Durch die nötigen Investitionen der letzten Jahre muss im Moment genau überlegt werden, wo man das Geld einsetzt, und da ist es wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Wenig Spielraum hat Kandersteg auch beim Thema Asylunterkunft. Der Kanton mietet die Unterkunft vom Staat, die Gemeinde hat zu kuschen. Ihr Gefühl dabei?

Urs Weibel:Es gibt für solche Unterkünfte kaum Standorte, die alle Betroffenen wirklich glücklich machen, und die Gemeinde ist verpflichtet, ihren Beitrag zu leisten, wenn sich Liegenschaften für eine Unterbringung eignen. Ich bin zuversichtlich, dass eine gute Zusammenarbeit mit Kanton, Betreibern und Asyl­suchenden möglich ist.

Anton Kummer: Ich bin ein lösungsorientierter Mensch, und so werden wir auch hiermit eine gute einvernehmliche Lösung finden. Der Gemeinderat ist bereits dabei, einen runden Tisch zu installieren. Er wird mit den wichtigsten Schlüsselpersonen besetzt sein. Der runde Tisch soll die optimale Plattform sein, damit Probleme direkt und unbürokratisch gelöst werden können.

Kanderstegs Bevölkerung wuchs in den letzten Jahren um jeweils 2 bis 3 Prozent. Der Anteil an über 65-Jährigen ist mit 25,7 Prozent über dem Kantonsschnitt von 20,1 Prozent. Wohin steuert die Gemeinde?

Urs Weibel:Das zeigt einerseits, dass Kandersteg besonders auch für Senioren eine gute Lebensqualität bietet, und anderseits, dass wir nach (Wohnraum-)Lösungen suchen müssen, damit die altersmässige Durchmischung mittelfristig ausgeglichener wird und damit eine Überalterung abgewendet werden kann.

Anton Kummer: Dass die Gemeinde eine gewisse Überalterung aufweist, ist richtig. Daher ist es wichtig, dass die Grundschule erhalten bleibt, weiterhin attraktive Verdienstmöglichkeiten bestehen, sodass auch Familien mit Kindern nach Kandersteg umziehen. Grundsätzlich sind aber alle Altersschichten in Kandersteg herzlich willkommen.

Sie stellen sich am 27. November an der Gemeindeversammlung zur Wahl. Von einem Wahlkampf kann jedoch keine Rede sein, Werbung wird nicht gemacht. Der Grund?

Urs Weibel:Ich bin zwar kein Ur-Kandersteger; ich habe als Gemeinderat, als Präsident der Schwellenkorporation und der Kunsteisbahn-Genossenschaft sowie als Präsident verschiedener Organisationskomitees einen guten Zugang zu den Bürgerinnen und Bürgern gefunden. Sie kennen meine Schwächen und Stärken und können auch ohne Wahlkampf und Werbung beurteilen, ob ich für das Amt geeignet bin oder nicht.

Anton Kummer: In Kandersteg kennt man sich, da wird der Kopf und nicht eine Partei gewählt. Dazu kommt, dass an der Gemeindeversammlung und nicht an der Urne gewählt wird. Zudem wurde in unserer Gemeinde noch nie Wahlkampf um die Ämter der Gemeinde betrieben, und das werde ich nicht ­ändern.

(Berner Oberländer)