Weichen für weitere Entwicklung des Flugplatzareals gestellt

Regionalversammlung

Peter Flück, Präsident der Regionalkonferenz Oberland-Ost, verabschiedete an der Versammlung im Hauptgebäude der Tellspiele in Matten die Geschäftsleitungsmitglieder Bernhard Seiler, Gemeindepräsident in Gsteigwiler, und Annelise Zimmermann, bis Ende Jahr Ratspräsidentin von Brienz, sowie die Gemeindepräsidenten Hans-Ulrich Imboden, Ringgenberg, und Hans Schild, Brienzwiler.



Nach 26 Jahren geht für Peter Michel auch die «Karriere» als regionaler Energieberater zu Ende. Flück liess dessen jahrzehntelange Arbeit Revue passieren und strich heraus, dass Michel mehr als 9650 Beratungen durchgeführt sowie ein theoretisches Investitionsvolumen aus diesen Beratungen von circa 110 Millionen Franken ausgelöst habe.



Leissigens Gemeindepräsident Bruno Trachsel wandte sich bezüglich des Angebotskonzeptes öffentlicher Verkehr 2018–2021 an die Geschäftsleitung und forderte diese auf, sich für die Bahnlösung einzusetzen. Die Geschäftsleitung der Regionalkonferenz wolle bei einem nächsten Treffen mit dem Co-Leiter des kantonalen Amtes für öffentlichen Verkehr die Angelegenheit nochmals vorbringen, sagte Flück vor der Versammlung.