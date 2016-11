Warum den Jungfraubahnen Sölden näher ist als die Lenk

Die Ankündigung der Jungfraubahnen, ab der kommenden Wintersaison gemeinsam mit der österreichischen Alpendestination Sölden aufzutreten und Wissen auszutauschen, ist zwar mittlerweile einen Monat her, offene Fragen gibt es allerdings nach wie vor.

Stellvertretend für den gerade erst von einer grossen Verkaufsreise aus Asien zurückgekehrten Jungfraubahnen-CEO Urs Kessler erläutert Unternehmenssprecherin Patrizia Bickel die wichtigsten Details der Zusammenarbeit, wobei die Reise ihres Chefs bereits einen ersten Hinweis auf das gibt, was sich beide Seiten von der Zusammenarbeit erhoffen.

Denn während die Jungfraubahnen seit Jahren in Asien bestens vernetzt sind und das Top of Europe auch vor Ort mit Erfolg vermarkten, ist Sölden auf anderen Märkten führend vertreten: Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Osteuropa. Und so besteht die Hoffnung, im Schlepptau des Partners auf den jeweils unterrepräsentierten Märkten zu punkten.

Aber auch in einem anderen Bereich unterscheiden sich die beiden Bergbahnunternehmen. «Sölden ist eine der führenden Wintersportdestinationen im Alpenraum, wir nehmen diese Position für den Ausflugstourismus ein», erklärt Patrizia Bickel.

Da das Wintersportgeschäft der Jungfraubahnen seit Jahren rückläufig ist, umgekehrt Sölden im Sommertourismus noch deutlichen Spielraum sieht, gilt auch hier, dass man vom Know-how des anderen profitieren möchte.

Dazu ist unter anderem ein Mitarbeiteraustausch geplant. Die Kooperation, die übrigens laut der Unternehmenssprecherin nicht «auf harten Verträgen» basiert, sieht zudem die Werbepräsenz des jeweiligen Partners bei Messeauftritten und den Ski-Weltcuprennen in Sölden und am Lauberhorn vor.

Um weitere Details der Zusammenarbeit zu nennen, sei es jedoch noch zu früh, zitiert Patrizia Bickel ihren Chef.

Warum nicht Gstaad?

Warum haben sich die Jungfraubahnen ausgerechnet Sölden als Partner ausgesucht? Warum nicht Gstaad, Hasliberg oder Adelboden-Lenk? Patrizia Bickel: «Das wäre nicht das Gleiche. Hier im Oberland haben alle mehr oder weniger die gleichen Probleme.»

Die Jungfraubahnen und Sölden hätten sich gezielt ausgesucht als die beiden Top-Destinationen im Alpenraum, die in ihren Kerngebieten führend seien.

Was denkt das Oberland?

Was halten eigentlich die Verantwortlichen in den anderen Wintersportgebieten im Berner Oberland davon, wenn die Jungfraubahnen nun eng mit Sölden zusammenarbeiten und eben nicht mit Partnern aus der Region? «Ich sehe das völlig entspannt», meint Martin Bachofner als Direktor von Gstaad-Saanenland Tourismus.

«Die ganze Branche spricht vom Kooperationsgedanken. Wenn die Jungfraubahnen nun auch auf internationaler Ebene nach Synergien suchen, ist absolut nichts dagegen einzuwenden», so Bachofner weiter.

Die Herausforderungen seien überall am Alpenbogen grundsätzlich vergleichbar: die klimatischen Veränderungen sowie die Veränderungen im Nachfrageverhalten. «Auch wir haben schon über einen Austausch mit Partnern in Nordamerika nachgedacht.»

Laax in Graubünden und Kronplatz in Südtirol sind die Partner, die sich die Lenk-Bergbahnen für einen solchen, bereits erfolgten Informationsaustausch ausgesucht haben.

«Und unser Geschäftsführer der Lenk-Bergbahnen, Nicolas Vauclair, war einen Monat zum Schnuppern in Zermatt», berichtet Marketingleiter Matthias Werren, der es gut findet, wenn man sich in der Branche gegenseitig hilft.

Da die einzelnen Destinationen im Oberland unterschiedliche Schwerpunkte hätten, mache eine solche Kooperation mit Sölden für die Jungfraubahnen aus Sicht Werrens Sinn, der gleichzeitig auf eine andere Kooperation auf lokaler Ebene verweist: «Wir haben mit den Jungfraubahnen die Zusammenarbeit beim Saisonabo plus, und das funktioniert gut.»

Erst Sölden, dann Mailand?

Und welche internationalen Kooperationspartner sind für die Jungfraubahnen in Zukunft noch denkbar? Vielleicht Mailand, Paris, Heidelberg oder Neuschwanstein, die neben dem Jungfraujoch noch zur Reiseroute vieler asiatischer Europatouristen gehören?

Patrizia Bickel: «Denkbar ist vieles, im Moment konzentrieren wir uns aber auf die Zusammenarbeit mit Sölden, die mit der Wintersportsaison 2016/2017 ­beginnt.» (Berner Oberländer)