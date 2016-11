Wampfler ist neuer Gemeindepräsident

Die Gemeinde Boltigen hat einen neuen Gemeindepräsidenten: Albert Wampfler (parteilos), bisheriger Vize, wurde ohne Gegenkandidat ins Amt gewählt. Fred Stocker (SVP), der bisherige Gemeindepräsident, bleibt der Gemeinde in seinem neuen Amt als Gemeinderatspräsident erhalten.

Er tritt die Nachfolge von Andreas Hutzli an, der vom politischen Parkett zurücktritt. Hutzli wurde vom (Noch-)Gemeindepräsidenten Stocker feierlich verabschiedet. Das Amt des Vizegemeindepräsidenten bleibt bis zur Gemeindeversammlung im Frühjahr vakant.

Sommerau wird verpachtet

Erwartungsgemäss hitzig diskutiert wurde der Grundsatzentscheid über das weitere Vorgehen betreffend der Sommerau. Zur Auswahl standen drei Varianten: erstens die Verpachtung des Betriebes wie bisher. Diese Variante hätte über kurz oder lang eine Steuererhöhung von einem Zehntelprozent nach sich gezogen und hatte bei den rund 80 Stimmberechtigten in der Mehrzweckhalle in Reidenbach keine Chance.

Die dritte Variante war der Verkauf und wurde ebenso verworfen: Die Aussicht, nach einem rechtsgültigen Verkauf keinen Einfluss mehr auf das Geschehen auf der Sommerau zu haben, behagte dem Boltiger Stimmvolk nicht.

Blieb letztlich die Variante 2, welche auch vom Gemeinderat wie folgt zur Genehmigung beantragt wurde: «Der Gemeinderat beantragt, der Variante Verpachtung der Liegenschaft und Errichtung eines selbstständigen Baurechts über das gesamte Heimwesen zuzustimmen und den Gemeinderat zur Ausschreibung und Vergabe gemäss Kriterienkatalog zu ermächtigen.»

Nach langer Diskussion stellte der Gemeinderat dazu einen weiteren Antrag, der sofort genehmigt wurde: Der künftige Pächter soll verpflichtet werden, ganzjährig auf der Sommerau Wohnsitz zu nehmen, damit aus der Sommerau nicht nur ein Sömmerungsbetrieb wird. Danach wurden dem Antrag des Gemeinderates und der Variante 2 zugestimmt.

Geburtshaus nicht gefährdet

Die bisherige Gemeinderätin Anna Bieri-Spielmann, die für eine weitere Amtsperiode in ihrem Amt bestätigt wurde, informierte über das Geburtshaus Maternité Alpine, welches in Zweisimmen ab 1. Januar 2017 den Betrieb aufnehmen wird.

Sämtliche Hürden seien genommen worden, und dem Betrieb stehe nichts mehr im Weg, verkündete sie und betonte, dass das Abstimmungsresultat über die Spitalstandortinitiative vom letzten Wochenende darauf keinen Einfluss habe.

Per Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 8. November wurde das Geburtshaus in die Spitalliste aufgenommen. Die Betriebsbewilligung wurde bereits am 25. Oktober erteilt.

Anträge genehmigt

Alle anderen Anträge des Gemeinderates wurden mehr oder weniger ohne grosse Diskussionen genehmigt. Einzig als es um den Nachkredit für die Sanierung der Niveauübergänge und den Neubau der Erschliessungsstrasse Wysseney­–Reidenbach ging, wurde noch einmal engagiert diskutiert.

Der Antrag des Gemeinderates, den Nachkredit für den Gemeindebetrag von 59 372 Franken nach Reglement und 116 320 Franken für die nicht verteilbaren Restkosten zu genehmigen, sollte gemäss dem Antrag eines Stimmberechtigten an den Gemeinderat zurückgewiesen werden.

Dem wurde allerdings nicht stattgeben, und der ursprüngliche Antrag des Gemeinderates wurde letztlich doch genehmigt. (Berner Oberländer)