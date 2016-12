Vier Bands zum neuen Jahr

Gewohnt vielfältig präsentiert sich das Programm für Touch the Mountains 2017: Trauffer, den Headliner am Neujahrstag, näher vorzustellen, ist wohl an dieser Stelle nicht nötig. Wo der selbst ernannte Alpentainer hinkommt, begeistert Hofstettens bekanntester Musikexport die Massen. Das dürfte am 1. Januar 2017 in Interlaken nicht anders werden.

Nach ihrem ersten Auftritt 2014 auf der Bühne am Höheweg kehren 77 Bombay Street an die alte Stätte mit neuen Songs zurück. Die vier Basler werden für «beste Stimmung» sorgen, wie die Veranstalter Jungfrau World Events, Interlaken Tourismus und Congress Centre Kursaal Interlaken mitteilen.

Mit dem Sommerhit «Angelina» und den anderen Songs ihres Albums «Drinks» im Gepäck reisen Dabu Fantastic am Neujahrstag nach Interlaken.

Der Ohrwurmsong vom 2015, «Waiting», dürfte noch allseits bekannt sein, weshalb der 20-jährige Jungstar Neckless beim Publikum sicher gut ankommen wird.

Konzerte ab 14 Uhr

Durch den Konzertausbau wird das Festgelände mit Verpflegungsangebot, zwei Grossleinwänden und der Bühne beim Restaurant Des Alpes bereits um 13 Uhr für Besucherinnen und Besucher bereitstehen. Die Konzerte beginnen um 14 Uhr.

Nach dem musikalischen Feuerwerk (s. Kasten) kommen auch die Pyrofans auf ihre Kosten, wenn unter dem Motto «Pure Adrenaline» synchron zu Hits von 1967 bis heute das Feuerwerk abgebrannt wird.

Das Pyromusical ist gleichzeitig auch der Auftakt zum Jubi­läum «50 Jahre Schilthorn-Piz ­Gloria.»

Golden Circle: Ausverkauft

Musikfans, die direkt vor der Bühne mit den Livebands feiern, haben sich im Vorverkauf ein ­Tickets gesichert. Wie die ­Veranstalter mitteilen, sind sämtliche Plätze bereits aus­verkauft.

Nach wie vor können die zahlreichen Besucherinnen und Besucher – die Organisatoren erwarten gegen 30 000 Personen – das gesamte Programm mit kostenlosem Zutritt ver­folgen.

Daran wollen die Veranstalter, nach eigenen Angaben «dank grosszügiger Unterstützung wichtiger Kooperationspartner und zahlreicher Gönner und Spender», auch im Jahr 2017 festhalten. In limitierter Anzahl weitergeführt wird der Verkauf des für fünf Franken erhältlichen Fan-Pins. Auch für dieses Mal bietet Interlaken Tourismus für den Jahreswechsel das Pauschalangebot «Längster Silvester der Schweiz» mit Silvesterprogramm, Touch the Mountains, Harderpotschete und Eislaufen auf «Top of Europe Ice Magic» für einen Spezialpreis an.

Ticket Verlosung Wir verschenken 12×2 Golden-Circle-Tickets im Wert von je 35 Franken an Abonnentinnen und Abonnenten.

Senden Sie bis morgen Freitag, 12 Uhr, ein Mail mit dem Betreff «Touch the Mountains 2017» und Ihrer vollständigen Adresse an: verlosungen@bom.ch (Berner Zeitung)