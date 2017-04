Vielerlei Handgemachtes von Senioren

«Im Januar habe ich heuer angefangen, Osterhasen aus Sperrholz vom Baumarkt auszusägen und bunt zu bemalen. Das war viel Arbeit, hat aber grossen Spass gemacht», sagte Einwohner Heinz Schmocker.

Am Freitag fand in der Turnhalle Bönigen die Vernissage der Ausstellung «Böniger Seniorenhandwerk 2017» statt. Am Wochenende vor Ostern präsentierten kreative Seniorinnen und Senioren sowie zwei Gastaussteller ihre Arbeiten, darunter vieles, was gut in die Osterzeit passt.

So etwa die stilvoll dekorierten Kerzen von Einwohnerin Vreni Trachsel, die nach einem Kalligrafiekurs nun auch Karten mit schönen alten Schriften im Angebot hat, für Ostern, Geburtstag oder Trauerfälle. Trachsel: «Schon in der Schulzeit habe ich gerne geschrieben.»

Mit einem Kurs fing auch das Hobby Perlennähen von Hanni Jossi an. Mit viel Geduld und hohem Zeitaufwand stellt sie aus Perlen etwa Untersetzer, Ostereier oder Dekoration für Kerzen her. Gastaussteller Tutti Nussbaum (Interlaken) hat auf Reisen Ideen gesammelt und baut aus Holz Insektenhotels, Vogelhäuser oder Windmühlen. Nussbaum: »Meine Spezialität sind Schlüsselhäuser.»

Einwohner Walter Bösch arbeitet das ganze Jahr über mit Altmetall und verwertete einen Glücksfall kreativ. «Von Tierpark Dählhölzli bekam ich eine Kiste voll Pferdehufeisen geschenkt.» Aus den alten Eisen schweisste Bösch originelle und langlebige Blumenständer. Einige Ausstellerinnen präsentierten eine grosse Auswahl wunderschöner textiler Handarbeiten.

Nebst seinen Osterhasen zeigte Heinz Schmocker auch eine Kollektion Miniaturen von Militärfahrzeugen, die er aus bis zu 300 Einzelteilen gebastelt hat. Die Ausstellung mit Kaffeestube organisierte das Ressort Soziales Bönigen, Gemeinderätin Rosmarie Glaus. Für Unterhaltung sorgten die III Böniger und die Rugenblick Örgeler. (Berner Oberländer)