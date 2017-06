Verkauf soll Ende Jahr besiegelt sein

«Wegen des sich hinziehenden ungewissen Ausgangs der Verkaufsverhandlungen Frutighus gerät das insgesamt sehr erfreu­liche Geschäftsergebnis, insbesondere im Bereich Baden, etwas ins Hintertreffen», bedauerte Martin Allenbach, Präsident der Sportzentrum Frutigen AG. Der wetterbedingte Rückgang im Freibad konnte im Hallenbad mehr als aufgefangen werden. Zudem konnten im Verkauf an der Kasse Mehreinnahmen erzielt werden.

Millionenbetrag geboten

Allenbach glaubt, dass jetzt alle Hürden genommen sind, um Ende Jahr das mit hohen Verlusten betriebene Frutighus an die Firma Brügger HTB zu verkaufen. Die einheimische Firma hat 1,4 Millionen Franken geboten und plant eine Freizeitanlage mit Camping- und Stellplätzen, Bungalow und Spielplatz.

Weil aber ein Teil des Areals in der gelben Hochwasserzone liegt, musste bei den kantonalen Fachstellen eine Voranfrage für das Objektschutzkonzept eingereicht werden, welches schliesslich als bewilligungsfähig bezeichnet wurde.

Um ihre Pläne zu verwirklichen, möchte die Firma Brügger von der Gemeinde Frutigen zusätzlich noch ein Stück Land hinter dem Hallenbad erwerben, das schon in der Sportzone liegt. Sämtliche anstehenden Entscheide sollen durch den Gemeinderat Frutigen noch dieses Jahr der Bevölkerung zum Entscheid vorgelegt werden.

Liquidität ungenügend

«Mit einem Umsatz von rund einer halben Million Franken im Kerngeschäft wurde einer der besten Abschlüsse der letzten Jahre erreicht», freute sich Martin Allenbach über das Geschäftsergebnis 2016. Die Frutiger Stimmbürger haben im April 2016 für fünf Jahre einen Beitrag an die Betriebskosten von 320'000 Franken und an das Freibad von 80'000 Franken, also total 400'000 Franken pro Jahr zugesichert, in der Hoffnung auf ausgeglichene Ergebnisse in den nächsten Jahren.

An der von 34 Aktionären besuchten Generalversammlung im Frutighus erläuterte Franziska Trummer die Rechnung: «Die Sportzentrum AG hatte die Kosten 2016 im Griff.» Dennoch sei die Liquidität ungenügend. Die Bilanzsumme lag bei 5,16 Millionen Franken. Der Verlust betrug 19'432 Franken. Allerdings nur, weil eine unerwartete Abwassergebührenrechnung von 20'000 Franken ein ausgeglichenes Resultat verhinderte.

Trotz des Bilanzverlusts von 950'592 Franken liege das Eigenkapital bei 33 Prozent. Martin Allenbach sieht nur eine Möglichkeit, die AG zu retten: den Verkauf des Frutighus an die Firma Brügger HTB Frutigen.

Die Aktionäre stimmten der Rechnung zu und entlasteten den Vorstand. Alle Verwaltungsräte liessen sich für drei weitere Jahre wählen. Beat Brügger meldete sich im Verschiedenen zu Wort und betonte, dass die Firma Brügger HTB nach wie vor grösstes Interesse habe, zum Kauf bereit sei, aber eine Zusicherung für die Realisierung der Freizeitanlage brauche. (Berner Zeitung)