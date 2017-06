Velofahrerin verunfallt am Grimselpass tödlich

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz vor 13.30 Uhr im Spreitlaui-Tunnel in Guttannen. Die Velofahrerin war auf der Grimselstrasse talwärts unterwegs gewesen, als sie in der Rechtskurve des Tunnels aus unbekannten Gründen stürzte.

Daraufhin schlitterte sie auf die Gegenfahrbahn, wo zwei entgegenkommende Motorräder nicht mehr ausweichen konnten. Trotz der raschen Hilfe weiterer Verkehrsteilnehmer sowie den umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen von Ambulanz, Rega und der Kantonpolizei Bern konnte nicht verhindert werden, dass die Frau noch auf der Unfallstelle verstarb. Es handelt sich um eine 36-jährige deutsche Staatsbürgerin aus dem Kanton Schwyz.

Die beiden Motorradlenker sowie eine Sozia blieben beim Unfall unverletzt. Sie wurden vor Ort betreut, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagvormittag berichtete.

Infolge des schweren Unfalls sowie einer weiteren Kollision am Grimselpass musste die Passstrasse auf der Seite des Kantons Bern rund vier Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichem Rückstau. Im Rahmen der Unfallarbeiten wurde die Feuerwehr innert dem Kirchet beizogen. (chh/pkb)