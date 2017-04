Ungerer folgt auf Sproll

Zum 1. Oktober 2017 wird Marc Ungerer (49, Bild) neuer Geschäftsführer der Jungfrau Region Tourismus AG (JRT), wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Er übernimmt damit das Ruder von Philippe Sproll, der nach sieben Jahren zu Swiss-Ski wechselt.

«Marc Ungerer will mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und dem notwendigen diplomatischen Fingerspitzengefühl die von Philippe Sproll aufgebauten Strukturen konsolidieren und weiter ausbauen», so die JRT. ­

Zuletzt war Ungerer kaufmän­nischer Geschäftsleiter mit Schwerpunkt Marketing, Vertrieb und Kommunikation bei einer Tochtergesellschaft der drei Hamburger Staatstheater sowie der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH.

Vor seiner Zeit in Hamburg arbeitete er unter anderem als Leiter PR/Marketing beim Stadttheater in Bern und als Consultant/PR-Beauftragter der ICME International AG in Zürich.

«Marc Ungerer ist eine international erfahrene und gut vernetzte Persönlichkeit mit einem spannenden Erfahrungsschatz», steht im Schreiben. Der gebürtige Zürcher lebt zurzeit im Umland von Hamburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nun will er mit seiner Familie zurück in die Schweiz ziehen. (Berner Oberländer)